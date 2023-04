DA LI PORODICA ČIJI JE ČLAN PREMINUO FARBA JAJA ZA VASKRS? Jedno nalažu OBIČAJI, a evo šta kaže crkva

Danas je Veliki petak, najtužniji dan za hrišćane jer je tada Isus Hrist razapet na krstu na brdu Golgota.

Veliki petak je dan velike žalosti, post je strog, zatum tu je uzdržavanje od veselja i proslava, a u narodu važi običaj da se ne rade poljski i kućni poslovi.

Simbol Uskrsa su ofarbana jaja, jer se veruje da je jaje koje je Bogorodica donela na Hristov grob postalo crveno, pošto su nevernici smatrali da će on oživeti ukoliko jaje pocrveni.

Po pravoslavim pravilima, jaja se farbaju na Veliki petak i najvažnije je da prvo ofarbano jaje bude crvene boje jer je čuvarkuća - čuvar doma i porodice.

Ostala jaja se boje drugim bojama i mnogim zanimljivim tehnikama, a domaćice se posebno potrude da budu šarena i vesela, "naradost" što deca obožavaju, kao i poneki odrasli. Inače, pobede života nad smrću Vaskrs se smatra najradosnijim hrišćanskim praznikom.

Međutim, šta se dešava ako je porodica u žalosti, ako je neki član preminuo i da li se jaja i tada farbaju?

Najpre, u nekim krajevima naše zemlje nije praksa da se jaja boje u vesele boje, već da se sva farbaju u lukovini.

U centralnoj Srbiji, na primer, običaj je da se jaja samo obare, ne i da se boje. U drugim mestima se prave "crna" jaja, odnosno farbaju se u orahovini ili uz pomoć cerove kore, kako bi se dobila tamna, boja žalosti. U nekim izvorima navodi se da su ovakva jaja nosila ime "kaluđeri" i nisu imala nikakvu dekoraciju ni sličice.

Sa druge strane, Srpska pravoslavna crkva kaže da treba napraviti razliku između običaja i pravila. Na sajtu Svetosavlje, otac Srba je odgovorio na upravo na to pitanje, kao i stav crkve o nošenju crnine kada neko premine.

"Koliko je meni poznato, nošenje crnine je običaj, Crkva to ne zahteva. Što se tiče slavljenja Uskrsa, slave i svih ostalih Crkvenih praznika, to nije isto kao i svetsko slavljenje, ili na primer, svatovi itd. Crkva nije samo zemaljska, nego i nebeska, i ona i na nebu i na zemlji slavi Uskrs i sve ostale Crkvene praznike. To znači da i naši umrli isto slave sa nama u molitvi i duhovnoj radosti. Jaja se isto šaraju, a i kuće se prave i sav posao i život se obavlja onako kako je časno i pošteno i milome Bogu pristupačno", napisao je sveštenik Srba.