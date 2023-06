Podmornica koja je trebalo da putnike odvede do olupine Titanika je nestala u nedelju uveče, a nažalost crne slutnje su se obisitine - sinoć je objavljeno da su članovi posade preminuli u imploziji.

Zbog ove tragične situacije, potonuće Titanika ponovno se našlo u središtu pažnje. Olupina koja već 111 godina leži na dnu Atlantika oduvek okupira maštu istraživača, a ovo je nekoliko bizarnih detalja o Titaniku koje možda dosad niste znali.

U potonuću Titanika poginulo je više od dve trećine ljudi

Na brodu su se nalazila ukupno 2224 putnika, uključujući i posadu. Procenjeno je da je poginulo 1517 ljudi, 832 putnika i 685 članova posade.

Olupina Titanika verovatno će nestati do 2030. godine

Mikrobi koji jedu gvožđe nastanjeni u olupini broda polako korodiraju brodsko gvožđe, koje će na kraju postati prah koji će odneti okeanske struje. Stručnjaci predviđaju da će brod nestati do 2030.

Prvi film o tragediji Titanika snimljen je iste godine kad je potonuo, a u njemu je glumila preživela putnica

Film Spašena s Titanika snimljen je 1912., iste godine kada je brod potonuo. U filmu je glumila jedna od preživelih Doroti Gibson, inače zvezda nemog filma.

Tokom snimanja nosila je istu odeću kao i u noći kad je Titanik potonuo i doživela je slom pred filmskom ekipom zbog krivice što je preživela.

One of the first examples of a movie being 'cancelled' was 1912 film 'Saved From The Titanic', which was at least decent enough to wait a month and was remarkable in that it featured Dorothy Gibson, an actual survivor of the Titanic https://t.co/Z3XUGCooZl pic.twitter.com/hUIyPPA71i