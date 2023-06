40 FINGERS – SVETSKI GITARSKI FENOMEN CROSSOVERA 8. NOVEMBRA U BEOGRADU (FOTO+VIDEO)

Italijanska popularna gitarska grupa “40 Fingers” održaće prvi samostalni koncert u Beogradu, 8. novembra u MTS Dvorani.

Pre dve godine su oduševili beogradsku publiku nastupom na Guitar Art festivalu, a na jesen će održati samostalni koncert na kome će osim obrada kultnih pop i rock pesama po kojima su postali poznati širom sveta, izvesti i nove orkestrirane aranžmane za četiri gitare koje su stvarali u međuvremenu.

Sa više od 90 miliona pregleda na internetu “40 Fingers” su jedan od crossover fenomena priznat u celom svetu. Oni su fantastičan kvartet gitara nastao pre pet godina od muzičara od kojih svako iza sebe ima uspešne muzičke karijere, koje su ujedinili i stvorili jedinstvenu fingerpicking tehniku sviranja.

Svetski muzičari čije su hitove obradili su im dali apsolutnu podršku za njihov rad, a grupa Queen im se i javno zahvalila:

"Hvala 40 Fingers što su stvorili ovu prilično ljupku verziju Bohemian Rhapsody." Andrea Bočeli ih je uključio u svoj specijalni projekat “The Journey”, a Andy Summers, jedan od osnivača grupe The Police i legenda svetske muzike, zaljubio se u njihov projekat i uključio ih u reinterpretaciju od pet gitara čuvene "Bring on the night".

Na prvoj američkoj turneji nedavno su naišli na odličan prijem kod publike, kada su njihovi koncerti u Bostonu, Njujorku, Vašingtonu i Filadelfiji bili rasprodati. U svom repertoaru nemaju žanrovskih ograničenja, te na scenama širom sveta sviraju gitarske aranžmane pesama od Queen-a do Tota, od Dire Straits do Erika Kleptona, od Astora Pjacole do Beatles-a.

Prodaja ulaznica za ovaj jedinstveni gitarski show počinje u četvrtak 29. juna u 10h preko prodajnog sistema efinity.rs po ceni od 2.700 do 4.700. dinara.