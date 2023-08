DANAS JE SVETI PANTELIJA: Na ovaj dan neke stvari su NAJSTROŽE ZABRANJENE, ali evo šta je dobro da uradite!

Pravoslavna crkva i njeni vernici 9. avgusta proslavljaju praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona, u našem narodu poznatog i kao Sveti Pantelija.

Sveti Pantelejmon rodom je iz Nikomidije (današnji Izmit u Turskoj) od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula, a otac Evstorgije. Kao mladić, Pantelejmon je učio za lekara. Prišao je svešteniku Ermolaju koji ga je ne samo naučio veri Hristovoj nego i krstio. Brojni su zapisi o čudotovornim izlečenjima koja se pripisuju Svetom Pantelejmonu.



On je čudotvorno izlečio slepog čoveka koji je potom prihvatio Hristovu veru. To je izazvalo zavist lekara koji su uzalud tog čoveka pokušavali da izleče, a koji su potom Pantelejmona optužili da je hrišćanin. Izašavši pred sud cara Maksimijana, javno je to priznao. Pred carem je izlečio i čoveka koji je dugo bolovao što je mnoge neznabošce privuklo hrišćanstvu. Car je Svetog Pantelejmona stavio na muke, ali mu se Gospod javljao nekoliko puta i isceljivao ga.

Delovi svetih moštiju ovog velikomučenika nalaze se u manastiru Hilandaru, kao i u tri crkve u Beogradu: u hramu Rođenja Presvete Bogorodice na Kalemegdanu (crkva Ružica), zatim u hramu Svetog Arhangela Gavrila i u podvorju Moskovske patrijaršije, odnosno u hramu Svete Trojice (takozvana Ruska crkva). Sveti Pantelejmon smatra se već skoro 2.000 godina zaštitnikom medicine i farmacije. Slavi se 27. jula po starom, odnosno 9. avgusta po novom kalendaru.

Narodna verovanja

Inače, ako planirate započinjanje nekog posla, sutra je pravi dan za to. Veruje se da će svaki rad Sveti Pantelejmon blagosiljati i učiniti uspešnim. Takođe, ako se spremate za put, krenite. Sveti Pantelejmon je bio veliki putnik, a zaštitnik je svih kojima je drum drugi dom.

U Srbiji relativno mali broj ljudi ovog svetitelja slavi kao krsnu slavu. Zato, ako se sutra dva nepoznata čoveka sretnu u crkvi sa slavskim kolačem u rukama, obavezno treba da se izljube i čestitaju jedan drugom slavu, jer se veruje da su sigurno rod. Spada u ognjene svece, kao i Sveti Ilija i Ognjena Marija. Zato nije dobro raditi u poljima, oko klasja… U narodu važi izreka: "Gromom bije gromovnik Ilija, vatrom pali Ognjena Marija, potpiruje Sveti Pantelija''.

Manastir Svetog velikomučenika i celebnika Pantelejmona u Lepčincu, spada u drevne svetinje tzv. Vranjske Svete Gore. Podignut je u neznanim istorijskim dubinama u predelu u kojem su obitavali i podvizavali se pustinožitelji. U naše vreme obnovio ga je arhimandrit Pajsije Tanasijević (bivši iguman manastira Hilandara na Svetoj Gori Atonskoj) koji je u njemu okupio bratstvo. Od 1998. godine ovo je ženski manstir.

Ovo svešteno mesto je od davnina poznato i kao mesto mnogobrojnih isceljenja mnogovrsnih bolesti i tegoba narodnih. S obzirom da je sama crkva posvećena svetom Velikomučeniku Pantelejmonu, čudotvornom iscelitelju, kroz svu istoriju, ali i danas, do javnosti stižu posvednevne informacije o čudesnim isceljenjima koja bivaju u ovoj Svetinji molitvenim dejstvom svetog Pantelejmona.

Autor: