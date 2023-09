ODMARAO JE NA JAHTI, PA UGLEDAO NEOBIČAN TALAS - Pratio je nesvakidašnju pojavu, a onda video OPASNO STVORENJE! Da se zalediš od straha (VIDEO)

Jedna objava na Instagramu veoma će uzdrmati sve one koji se plaše dubine.

Naime, dok se muškarac odmarao na jahti, ka ugledao je neobičan talas koji je krenuo ka njemu. To nije bio bilo kakav talas jer to nije bilo malom pomeranju vode. Tada s epojavljuje glava nemani a kada je stigla do jahte vidi se o kako ogromnoj ajkuli je reč.

Kada se vidi o kakvoj zveri se radi čovek mora da se naježi, pogotovo ako se nalaziš negde na otvorenom moru gde nema mnogo ljudi koji mogu da vam pomognu.

Srećom, ajklula je samo prošla tik uz jahtu i ništa se nije dogodilo, osim što je izazvala veliki strah kod onih koji se plaše vode, mora ili dubine. Video je za čas postao viralan i prikupio je ogroman broj pregleda.

Ljudi su se po običaju šalili ispod videa i komentarisali:

"Hoće da se mazi", "Ne ujeda samo guta", I niko da pruzi ruku da je pomazi gde će im duša, "I mrava kad zumiraš on veliki", "Pa posle ja lud sto se plašim dubine", pisali su ispod ovog jezivog videa.