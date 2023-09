ŠOKANTNO! Svemirski teleskop snimio nešto neviđeno! Čudna struktura supernove iznenadila astronome (FOTO)

Naučnici su uočili snažan bljesak svetlosti u februaru 1987. godine i od tada pomno prate razvoj supernove SN 1987A. Ova supernova nam je pružila uvid bez presedana u evoluciju kolapsa jezgra zvezde. SN 1987A je udaljen samo 168.000 svetlosnih godina od nas i nalazi se u Velikom Magelanovom oblaku. Posmatrali smo ga kroz sve moguće talasne dužine, od radija do gama, piše Science Alert.

Sada je svemirski teleskop Džejms Veb (JVST) otkrio nikada ranije viđene strukture u rastućem oblaku koji se formirao oko unutrašnjosti zvezde koja eksplodira.

Oblik izbačenog materijala SN 1987A ima strukturu peščanog sata. U sredini je veoma tamna tačka u obliku otvora za bravu. To je skupina prašine toliko gusta da čak ni JVST ne može da prodre u nju. Naučnici veruju da je tu skrivena svetlost koja putuje kroz njega. Dokazi sugerišu da se u njemu nalazi srce eksplodirane zvezde, koje je sada postalo pulsar, vrsta neutronske zvezde.

Zvezda je okružena svetlim prstenom koji okružuje ekvator i formira strukturu peščanog sata. Svetle tačke u prstenu su vreli izlivi nastali kada se materijal iz supernove sudario sa materijalom koji je zvezda izbacila na kraju svog života.

