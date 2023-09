ŠETAO PO SAVETU LEKARA I OTKRIO PRAVO BLAGO - Iskopao zlato staro više od 1.500 godina, a vrednost mu je OGROMNA (FOTO)

Kad mu je lekar preporučio svakodnevne šetnje, jedan Norvežanin nije ni slutio da će mu to doneti ne samo zdravlje već i pravo blago.

Naime, kako bi preporučene šetnje učinio zanimljivijim, kupio je detektor metala i počeo da pretražuje okolinu. Ubrzo je otkrio, prema rečima arheologa, najznačajnije nalazište zlatnih predmeta u Norveškoj, piše Guardian.

Među pronađenim predmetima bilo je devet zlatnih medaljona i zlatnih perli koji su nekad činili raskošnu ogrlicu i tri zlatna prstena. Utvrđeno je da nakit, koji teži nešto više od 100 grama, potiče iz otprilike 500. godine naše ere.

Newbie metal detectorist thought he found chocolate coins. Turns out he struck gold #NorwayNews #NorwayNews #WorldNews #BreakingNews [Video] Erlend Bore had only been using his metal detector for about a month when he struck literal ... https://t.co/WFbWOx99ux

"Prvo sam pomislio da su to novčići od čokolade ili delovi neke igračke. Nisam mogao da verujem", rekao je Erlend Bore (51). Arheolozi kažu da je otkriće jedinstveno zbog dizajna na medaljonima. Naime, na njima se nalazi vrsta konja iz nordijske mitologije.

Gospodin Bore, koji je kao dete maštao da će postati arheolog, zlato je otkrio u avgustu na južnom ostrvu Renesoj, pored Stavangera, nakon što je kupio detektor metala želeći da se više kreće po lekarskoj preporuci. Bio je napolju u šetnji i već je planirao da krene kući kad je na jednom brežuljku njegov detektor iznenada počeo da pišti. Pozvao je arheologe koji su preuzeli iskopavanje.

Ole Madsen, direktor Arheološkog muzeja Univerziteta Stavanger, kaže kako je ovo "najveće otkriće zlatnih predmeta u poslednjih sto godina u Norveškoj. Pronaći ovako puno zlata odjednom jako je neobično."

Hakon Reiersen, stručni saradnik u muzeju, rekao je da zlatni privesci – pljosnate, tanke, jednostrane zlatne medalje zvane brakteati – datiraju iz takozvanog razdoblja migracije u Norveškoj, koje je trajalo između 400. i oko 550. godine, kad su se širom Evrope događale seobe stanovništva.

"S obzirom na lokaciju otkrića i ono što znamo iz drugih sličnih nalaza, verovatno se radi ili o dragocenostima koje je neko sakrio ili o daru za bogove tokom tih dramatičnih vremena", rekao je.

Privesci i zlatne perle bili su deo "vrlo upečatljive ogrlice" koju su izradili vešti draguljari i nosili najmoćniji članovi društva, rekao je Reiersen. Dodao je da "u Norveškoj još od 19. veka nije bilo sličnog otkrića, te da je ovo otkriće vrlo neobično u skandinavskom kontekstu".

Erlend Bore stumbled upon the "gold find of the century" with ancient treasures dating back to the fall of the Roman Empire in a farmer's field.



The 51-year-old Norwegian had only recently purchased the metal detector on his doctor's advice to engage in more physical activity. pic.twitter.com/N47AhuhtPD