GORDANA IZ KRAGUJEVCA POZVALA NA RUČAK SNAJU, ŽARKO ŽELELA DA JE UPOZNA: Čim je ovo rekla, isterala sam je iz kuće!

Svekrva je, posle tolerisanja brojnih neprijatnih situcija za stolom, zbog samo jedne rečenice odmah isterala snajku iz kuće, nije se ni sekund premišljala!

Obično se iznendimo kada čujemo priču da se svekrve i snajke veoma lepo slažu, obično slušamo priče o problemima između majke i žene jednog muškarca. Međutim, Gordana iz Kragujevca je jedva čekala da upozna buduću suprugu svoga naslednika, želeći da izgradi sa njom odnos kao sa ćerkom koju nikad nije imala.

Kako je ispričala, kada je njihova buduća snaja prvi put došla u njihovu kuću na ručak, dočekala je onako kako to dolikuje pravoj domaćici. Sina je pitala šta Bojana voli da jede, pa je za ručak spremila sve po ukusu buduće snajke. Međutim, tokom ručka i razgovora, Bojanino ponašanje ju je jako uvredilo.

- Zaista mi se dopala na prvi pogled. Lepa, mlada, devojka. Uostalom, moj sin je voli i meni je to bilo dovoljno da je od starta prihvatim kao ćerku. U jednom momentu, moj sin je krenuo da uzme još jednu šniclu, ona ga je udarila po ruci i rekla "dovoljno ti je, ljubavi, nemoj više da jedeš". On je šniclu vratio i nije je pojeo - priča Gordana.

Kao kaže, odlučila je da ne reaguje, jer je Bojana objasnila kako oboje vode računa o ishrani.

Kada ga je ponudila vinom, sin, kako kaže, nije uspeo ni da odgovori, a Bojana je umesto njega kao iz topa izgovorila - "Ne želi on vino, za nas samo voda".

- I to sam prećutala. OK, ne jedu, ne piju, njihova stvar. E, onda je njemu stigla poruka, a ona mu je otela telefon iz ruke i prva je pročitala. Sin je malo negodovao, a ona je rekla: "Ja sam ti buduća žena, ja moram sve da znam i gde si, i šta si, i s kim se dopisuješ." I to sam prećutala.

Ipak, ova rečenica je, kako nam je rekla Gordana, prelila čašu.

- Razgovarali smo, nažalost, o teškim temama koje su na sve zadesile ovih dana. U jednom momentu moj sin je rekao "Ja mislim da.." i ona ga je sasekla i izgovorila "Samo nemoj ti da misliš, preveliki je to napor za tvoju lepu glavu". Sin je zanemeo, ali ja više to nisam mogla da trpim. Rekla sam joj da joj ne dozvoljavam da tako razgovara s mojim sinom u mojoj kući i zamolila sam je da izađe napolje.

Ako njima to tako odgovara, ne zanima me, ali ja to u svojoj kući neću da trpim. I sinu sam rekla da dobro razmisli da li želi da živi život u kavezu, a ako želi, rekla sam mu da im želim svu sreću da se više nikada neću mešati niti bilo šta reći, ali da u svojoj kući takvo ponašanje neću da tolerišem. Iskreno da vam kažem, isto bih reagovala i da se on tako ponašao prema njoj - ispričala je Gordana.

