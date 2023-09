MAMA JE POTRAŽILA ĆERKE I NIGDE NIJE MOGLA DA IH PRONAĐE: Probudila je supruga da ga pita gde su, a ono što je on uradio izazvalo je burnu raspravu na internetu! ŠTA VI MISLITE?! (FOTO+VIDEO)

Neki su bili oduševljeni očevim gestom, dok su ga drugi osudili.

Dete predstavlja veliku odgovornost, a mnogi se slažu da beba provodi više vremena kod mame u krevetu nego u svom krevecu. Zapad je mnogo drugačiji, pa se često kako u američkim filmovima, tako i u realnosti može primetiti da bebe od rođenja imaju sopstvenu sobu u kojoj spavaju. S druge strane u ostatku sveta, a pogotovo u Evropi, čest je slučaj da deca do školskog perioda borave u sobi svojih roditelja. Takođe i kasnije se dešava da dete ukoliko želi, može da prespava kod mame i tate u krevetu. Ma koliko stručnjaci upozoravali da to nije dobro za detetovu samostalnost, mnoge mame su se složile sa tim da će dete početi da spava u svom krevetu i u svojoj sobi onda kada se bude osećalo spremnim za tako nešto.

Majke su te koje koje vole da mališane prigrle uz sebe, ali snimak jednog tate je postao rado gledan na Instagramu i dobio je milionski broj sviđanja. Video počinje slikom ovog tate koji prekriven jorganom spava, a supruga mu oprezno prilazi i pita ga gde su deca. Najinteresantniji deo snimka je gde ovaj tata otkriva prekrivač i pokazuje dve devojčice čvrsto spavaju pored njega.



Naime, u pitanju je devojčica od oko dve godine i novorođenče koje nema ni mesec dana. Duhovitim opaskama ova mama pokušava da nagovori supruga da, pošto su zaspale, smesti devojčice u njihove krevete, ali ovaj tata odbija to da uradi. On ubeđuje ženu da su devojčice čvrsto zaspale i da ne želi da ih premeštanjem probudu. On takođe tvrdi da im je sasvim dobro i udobno upravo tu gde jesu i odbija da ih premesti na drugo mesto.

- Kako to misliš gde je njihov krevet? Pa ovo je njihov krevet! Grešiš, ako misliš da je ovo tvoj krevet, ovo je sada njihov krevet i nema razloga da ih probudim premeštajući ih u drugi krevet - uporan je ovaj otac.

Snimak je naišao na čak dva miliona sviđanja, ali usledili su krajnje podeljeni komentari. Tako su jedni bili oduševljeni prizorem ovog brižnog oca koji voli svoju decu, dok su drugi smatrali da ovakav način spavanja uopšte njije bezbedan za decu.

- Ljubav ovog čoveka prema ćerkama je prosto opipljiva.

- Ma koliko delovalo slatko, ova situacija je zapravo veoma opasna. Na hiljade dece svake godine nastrada u svakoj zemlji zbog gušenja u snu.

- Nisu deca mačići pa da se pokrivaju jorganom preko glave i da spavaju gde stignu, neophodno je da se iz bezbednosnih razloga pošto zaspe prebace u njihove krevete gde se neće ugušiti ili povrediti -samo su neki od brojnih komentara.

