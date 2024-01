KONCERT BENDA 'THE SMILE' 14. JUNA U HANGARU! Kreativni dvojac 'Radiohead-a' po prvi put u Beogradu

Britanski bend “The Smile” su tokom pandemije osnovali najistaknutiji članovi jednog od najuticajnijih bendova današnjice “Radioheada”.

Legendarni Thom Yorke i Jonny Greenwood su sa Tomom Skinnerom, bubnjarem “Sons of Kemet”, osnovali bend koji kritičari nazivaju “Radiohead u power trio formatu”. S obzirom da “Radiohead” nikada nije nastupao u Srbiji 14. juna će biti jedinstvena prilika da njihova brojna publika doživi Yorkea i Greenwooda u live nastupu u Hangaru, posebno što je zvuk “The Smile-a” opisan kao “opušteniji i slobodniji Radiohead”. Koncert u Beogradu je deo njihove turneje, koja počinje već u martu, tokom koje će nastupati u velikim gradovima širom Evrope i rodne Britanije.

“The Smile” su svojim prvim singlovima i nastupima izazvali veliku pažnju javnosti, a drugi album “Wall Of Eyes” sa osam novih pesama će biti objavljen 26. januara. Kao najava novog albuma krajem prošle godine predstavljen je spot za naslovnu numeru u režiji Pola Thomasa Andersona, sa kojim su nastavili saradnju i na snimanju spota za pesmu “Friend Of A Friend” koji će premijerno biti prikazan na seriji projekcija koje će biti održane u bioskopima u 16 gradova od Sidneja do Buenos Airesa od 18. do 25. januara. Na ovim specijalnim događajima će biti predstavljen ceo album prvi i jedini put sa surround zvukom, koji će pratiti nikada viđeni snimci zabeleženi tokom snimanja albuma. Novi album “Wall of Eyes” je snimljen u Oksford i Abbey Road Studiju, produkciju i miks je radio Sam Petts-Davies, a mogu se čuti i gudački aranžmani Londonskog savremenog orkestra.

Neminovno je da se pomisli kolika je sličnost između “The Smile-a” i “Radiohead-a”, kada se, osim po alternativnom zvuku, pesme “The Smile-a” svakako izdvajaju i po jedinstvenom glasu Yorka, koji je kao muzičar prepoznatljiv po svom karakterističnom tenoru, čestoj upotrebi falseta i sposobnosti da peva u širokom notnom rasponu. York se često pominje i kao jedna od najuticajnijih ličnosti u alternativnoj rok muzici, a 2002. godine je zauzeo šesto mesto na listi najuticajnijih ličnosti u alternativnoj muzici.

Tokom cele turneje, pa i na koncertu u Beogradu, “The Smile-u” će se kao gost pridružiti još jedan muzičar koji se, kao i oni, neprestano menja i istražuje nova muzička područja. Britanski muzičar James Holden na sceni je već 20 godina, a za to vreme poneo je mnoge titule – producent, remikser, DJ, šef izdavačke kuće, synth maestro, vođa benda, miks inženjer. Inače oprobao se u mnogim žanrovima: trance, progressive house, minimal techno, IDM, synth, jazz i drugim, a već sa 19 godina Holden je doživeo veliki uspeh sa svojim trance singlom Horizons, što mu je donelo karijeru svetskog DJ-a i producenta koji radi remikse za velike zvezde od Madone i Britni Spirs do Radiohead-a, New Ordera i Depeche Mode. Ipak poslednjih desetak godina James Hodlen je ostavio DJ slušalice i svoju muziku izvodi uživo, što će publika po prvi put imati priliku i da doživi.

Fanovi benda će, uz kod koji mogu dobiti prijavom na newsletter preko zvanične web stranice “The Smile” imati priliku da prvi kupe ulaznice u pretprodaji 10. januara od 10 časova, a generalna prodaja počinje 12. januara u 10 sati.