ODRŽANA NAJTEŽA TRKA NA SVETU: Ljudi trčali maraton na -55 stepeni, u NAJHLADNIJEM GRADU NA PLANETI!

Grupa ljudi, manja od 50 članova, učestvovala je u petak 12. januara na jednom od najtežih takmičenja u trčanju na svetu, na maratonu održanom na minus 55 stepeni Celzijusa u Sibiru.

Kako prenosi Rojters, trkači su bili podvrgnuti lekarskim pregledima pre početka događaja u Ojmjakonu, naselju koje se nalazi u Sibiru, a duž rute su dobili supu, topli čaj i užinu.

U maratonu i polumaratonu takmičilo se ukupno 38 ljudi, obučenih od glave do pete kako bi se zaštitili od hladnoće, javila je lokalna štampa.

Alisa Matvejeva, koja je trčala polumaratonsku trku, rekla je da je iskustvo bilo „veoma zastrašujuće“, jer je najniža temperatura koju je prethodno trenirala bila minus 20 stepeni Celzijusa u Moskvi.

- Bilo mi je teško da trčim prvih 10 kilometara. Onda je bilo lakše, jer već razumete kako da dišete i setite se da skinete led sa očiju, jer su vam oči prekrivene njime. Veoma mi je drago što sam nosila termo masku i zagrejane uloške, jednostavno su me spasili - rekla je ona novinarima.

A student from #Yakutia became the #champion of the extreme #marathon at the Pole of Cold in #Oymyakon.



The 42 km race took place at a #temperature of -55. 38 #athletes took part, the oldest being 75 years old. The winner covered the distance in 3 hours and 7 minutes.