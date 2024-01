13 ZABRANJENIH MESTA NA KOJE LJUDSKA NOGA NIJE ODAVNO KROČILA - O nekim kruže teorije zavere

Zbog sve veće upotrebe tehnologije, prilično je nemoguće znati da li su neki delovi planete još uvek neistraženi i pokriveni misterijama.

Što manje znate o ovim destinacijama, to više žudite za njima. Upravo takav osećaj ćete imati nakon čitanja o ovih 13 zabranjenijih mesta na svetu. Budite spremni da vas zaintrigiraju tajne koje je nemoguće razumeti.

1. Lasko pećina, Francuska

Pećina Lasko je riznica za arheologe širom sveta. Pećinski kompleks sadrži praistorijske slike stare 17.300 godina. Serija paleolitskih slika koje izgledaju zastrašujuće živo prikazuje životinje poput goveda, jelena, bizona i mnogih drugih.

Nažalost, pećina je zatvorena za širu javnost od 1963. Arheolozi veruju da bi ljudsko prisustvo moglo da uništi drevna umetnička dela.

2. Severni Sentinel, Indija

Dom plemena Sentinela, ostrvo Severni Sentinel u lancu Andamana jedno je od zabranjenih ostrva na svetu.

Ljudi koji naseljavaju ostrvo često postaju nasilni da bi zaštitili svoj mir. Pleme Sentinela živelo je na ostrvu više od 50.000 godina pod zaštitom indijske vlade. Ovaj region je strogo zabranjen za posetioce bilo koje vrste i jedno je od najopasnijih i najzabranjenijih mesta na svetu. Poznata je priča o misionaru koji je želeo da ih preobrati u hrišaćane, ali su ga oni ubili čim je kročio na tlo.

3. Surtovo ostrvo (Surtsi), Island

Surtsi je malo ostrvo koje se nalazi u arhipelagu pored južne obale Islanda. Nastao je kao rezultat erupcije vulkana koja je trajala četiri godine. Surtsi takođe ima reputaciju najnovijeg ostrva na planeti.

Trenutno je otvoren za nekoliko naučnika i geologa. Ovo ostrvo je zabranjeno za turiste jer se veruje da će ljudi poremetiti ekološku sukcesiju koja se odvija na ostrvu.

4. Veliko svetilište Ise, Japan

Japan je svetski popularan po svojoj kulturi svetilišta i ima ih oko 80.000. Najvažnije od svih je Veliko svetilište Ise. To je jedan od najskupljih hramova u Japanu zbog svoje arhitektonske veličine.

Da bi se održale šintoističke tradicije koje datiraju iz 8. veka, ovaj hram se obnavlja svakih 20 godina. A to dolazi sa cenom od milion dolara. Osim ako niste član kraljevske porodice, zabranjen vam je ulazak u svete dvorane ove drevne japanske građevine.

5. Ostrvo Nort brader (Severni brat), SAD

Smešteno u Njujorku, ostrvo Severni brat jedno je od najpopularnijih napuštenih mesta u SAD. Prvobitno razvijena kao karantinska bolnica, bila je dom Tifusne Marije.

Identifikovana je kao prva Amerikanka koja je nosila tifusnu groznicu. Kasnije je ovo mesto postalo rehabilitacioni centar za narkomane. Sada, ostrvo Severni brat ima utočište za ptice i trajno je zatvoreno za obične ljude.

6. Baza Dulsi, SAD

Dulsi je neobičan gradić koji se nalazi blizu granice sa Koloradom u Novom Meksiku. Sa populacijom od 2.600 Indijanaca, ovaj grad služi podzemnoj laboratoriji u kojoj se dešavaju neverovatni eksperimenti.

Rečeno je da je baza Dulsi ima ogromne i skrivene podzemne prostorije koje sadrže neverovatno napredne tehnologije i hibride čoveka i životinje. Ova baza ima veoma jako obezbeđenje i smatra se jednim od najzabranjenijih mesta u svetu i SAD.

7. Ostrvo Herd, Australija

Jedno od najneistraženijih mesta na Zemlji, ostrvo Herd leži između Antarktika i Madagaskara. Politički, ovo ostrvo je deo Australije. Na ostrvu Herd postoje dva aktivna vulkana, a ono je potpuno neplodno.

Čitavo ostrvo je sastavljeno od krhotina i krečnjaka koji su nastali kao rezultat vulkanskih erupcija. Da bi sačuvala krhko prirodno okruženje, australijska vlada je ograničila ulazak na zabranjeno ostrvo.

8. Trezor Sudnjeg dana, Norveška

Trezor Sudnjeg dana je banka semena koja se nalazi u srcu arktičkog arhipelaga Svalbard. Ovo je siguran trezor koji čuva razne vrste semena biljaka. To je pokušaj da se seme sačuva u slučaju apokalipse ili globalne krize.

Iz svakog kutka i ugla sveta, sanduci sa semenima se šalju u trezor Sudnjeg dana na dugotrajno skladištenje. Trezor je otvoren samo za posebne goste određenim danima.

9. Ostrvo zmija, Brazil

Kao što ime govori, ovo je ostrvo u Brazilu nastanjeno hiljadama smrtonosnih zmija. Nijedan čovek se ni ne usuđuje da kroči na Zmijsko ostrvo, a ono se čak smatra i najzabranjenijim mestima na svetu i u Brazilu.

U stvari, toliko je opasno da je vlada zabranila posetu ostrvu. Procenjuje se da na ostrvu ima oko 4.000 zlatnih koplja - najsmrtonosnijih zmija na planeti.

10. Oblast 51, SAD

Oblast 51 u Južnoj Nevadi uvek je obavijena teorijama zavere. To je američka vojna baza i ima reputaciju poligona za testiranje oružja i aviona. Ali postoje šire spekulacije o istom.

Teoretičari zavere veruju da zvaničnici kriju vanzemaljske dokaze u bazi. To je potpuno zabranjeno za obične ljude, a čak i SAD jedva da priznaju postojanje Oblasti 51.

11. Grobnica Ćin Ši Huanga, Kina

Mauzolej prvog kineskog cara Ćin Ši Huanga zakopan je duboko ispod piramide više od 2.000 godina. To je jedno od najvećih otkrića svih vremena, ali ostaje misterija za istoričare i arheologe. Sadržaj grobnice je uglavnom zapečaćen i neistražen.

Rečeno je da se grobni kompleks sastoji od raznih stvari koje će Ćin Ši Huangu trebati u zagrobnom životu. Da bi odala poštovanje prema drevnom lokalitetu, kineska vlada je zabranila iskopavanje grobnice Ćin Ši Huanga i jedno je od najzabranjenijih mesta na svetu.

12. Pravcicka Brana, Češka

Jedna od najspektakularnijih znamenitosti Češke, Pravcicka Brana je najveći luk od peščara u Evropi. Sve do 1982. godine ova znamenitost je privlačila turiste iz daljine i bliže okoline.

Kasnije, da bi se smanjila erozija, ljudima je zabranjeno da posećuju luk. Međutim, geolozi smatraju da bi se ovaj prirodni luk Pravcičke brane od peščara uskoro srušio i zbog toga je zabranjenom mesto.

13. Ostrvo Niihau, SAD

Ostrvo Niihau, sa populacijom od 160 stanovnika, zabranjeno je za širu javnost. Jedini način da posetite ovaj region je ili da budete deo američke mornarice ili da imate rođaka na ostrvu.

Da bi očuvala životnu sredinu i divlje životinje na ostrvu Nihau, vlada je ograničila ulazak strancima. Nije ni čudo, to je zabranjeno mesto do kog se ne može stići.