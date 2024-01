DANAS JE PLAVI PONEDELJAK: Kažu da je ovo NAJDEPRESIVNIJI DAN U GODINI! Evo kako je nastao, a JEDNA STVAR je naročito sporna

Danas je Plavi ponedeljak (engl. Blue Monday), dan koji se smatra najdepresivnijim danom u godini. Ova oznaka nije utemeljena na naučnim činjenicama, već se često koristi kao marketinški trik. Ipak, mnogi ljudi osećaju veće emocionalne izazove tokom zimskih meseci kada su dani kraći, temperature niže, a praznici daleko iza nas.

Teoriju o Plavom ponedeljku uspostavio je 2004. Klif Arnal, velški psiholog koji je predavao u večernjoj školi edukacionog centra Univerziteta u Kardifu. Samoprozvani guru u obzir je uzeo niz faktora, uključujući vremenske uslove, dugove, vreme koje je prošlo od Božića i motivaciju.

Arnalova formula glasi: [W + (D - d)] x TQ / M x Na. W označava vreme, D dugove, d mesečnu platu, T vreme od Božića, Q vreme u kom smo odustali od novogodišnjih odluka, M nivo motivacije, a Na osećaj da treba da preduzmemo neke korake.

"Prvo su me pitali da dođem do dana za koji mislim da je najbolji za rezervisanje letnjeg odmora. Kad sam počeo da razmišljam o motivima za bukiranje praznika, prisećajući se onoga što mi je hiljade ljudi govorilo tokom posla ili radionica, ovi faktori upućivali su na to da je treći ponedeljak u januaru posebno depresivan", objasnio je za The Daily Telegraph 2013.

Dr Din Bernet kritikuje koncept Plavog ponedeljka. Smatra da je naučno besmislen i potencijalno štetan.

"Ako znate nešto o psihologiji, mentalnom zdravlju ili samo funkcionisanju stvarnog sveta, Plavi ponedeljak nema apsolutno nikakvog smisla. Ipak, dugi niz godina prati se u medijima kao da je to utvrđena činjenica. Nedelje nakon Božića uvek su relativno jadne zbog lošeg vremena, finansija iscrpljenih praznicima, nema prigoda za slavlje, svi pokušavaju da se drže dijete i slično", rekao je.

Kako prevazići osećaj tuge i depresije tokom najdepresivnijeg dana u godini?

Osvežite svoje ciljeve i prioritete: Plavi ponedeljak može biti prilika da se ponovo fokusirate na svoje ciljeve i prioritete za godinu koja je tek započela. Postavljanje novih ciljeva ili revidiranje postojećih može vam dati osećaj svrhe i motivacije.

Napravite plan za fizičku aktivnost: Telo i um često su povezani, pa redovno vežbanje može poboljšati vaše raspoloženje. Odlazak u šetnju, trčanje ili vežbanje u teretani mogu da vam pomognu da oslobodite endorfin, prirodne hemikalije za smanjenje stresa.

Povežite se s prijateljima i porodicom: Socijalna podrška igra ključnu ulogu u borbi protiv depresije. Danas je savršen dan za poziv ili susret s dragim osobama koje mogu da vas oraspolože i podignu vaše raspoloženje.

Radite na svom mentalnom zdravlju: Plavi ponedeljak može biti podsetnik da se brinete o svom mentalnom zdravlju. Razgovarajte s terapeutom ili stručnjakom za mentalno zdravlje ako osećate da vam je potrebna podrška ili terapija.

Dozvolite sebi opuštanje: Ne zaboravite sebe i svoje potrebe. Uzmite vremena za opuštanje i radite stvari koje vas ispunjavaju i donose radost, bilo da je to čitanje knjige, gledanje omiljenog filma ili meditacija.

Postavljanje ciljeva za svakodnevnu sreću: Umesto da se fokusirate na jedan dan, razmislite o postavljanju ciljeva za svakodnevnu sreću tokom cele godine. To može uključivati male radosti i aktivnosti koje će vam pomoći da održite pozitivan duh.

