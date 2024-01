DA SE NAJEŽIŠ! Pokojnik se na sahrani OGLASIO IZ SANDUKA: Pustite me napolje, ovde je tako mračno! PORODICA OSTALA U ŠOKU (VIDEO)

Bizarna situacija dogodila se na jednoj sahrani u Irskoj.

Naime, dok su sahranjivali člana svoje porodice i prijatelja, prisustni koji su bili na sprovodu doživeli su šokantno iznenađenje i to pravo iz mrtvačke rake.

Kada se kovčeg sa telom pokojnika spustio u raku odjednom se začulo lupanje i glas čoveka koji je preminuo.

- Hej, hej, gde smo dođavola, pustite me napolje, ovde je tako mračno. Nije baš prijatno, pustite me napolje. Da li ja to čujem sveštenika? Ja sam u kutiji - začulo se iz sanduka.

Prisutni su bili van sebe, ali i srećni što mu na poslednjem ispraćaju čuju glas.

Naravno, čovek nije bio živ, ali je imao jednu želju pre svoje smrti koju je porodica ispunila na poslednjem ispraćaju.

On je godinu dana ranije snimio audio zapis i zahtevao da kada se bude sahranjivao taj zapis bude pušten iz kovčega. Želeo je da na sahrani niko ne tuguje za njim, već da ovim šaljivim postupkom pokaže svima da smrt nije ništa drugo do normalna stvar u životu koju svako od nas treba da prihvati.

Kako je izgledala ova sahrana pogledajte u video prilogu ispod teksta:

