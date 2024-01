Hteo da proda staru vazu za male pare - Nije znao da poseduje BLAGO STARO 300 GODINA (FOTO)

Keramička posuda od 20 centimetara našla se u medijskoj žiži u Britaniji, pošto je vlasnik iz Oksfordšira odlučio da je proda.

On je zainteresovanim kupcima ponudio kolekciju tanjira, činija i drugih predmeta, a procenitelju Polu Foksu za oko je zapala vaza s upečatljivom plavom nijansom i oslikanim (cvetnim) ukrasima.

“Bio je to interesantan komad, pa sam zatražio dozvolu da sprovedem dodatna istraživanja”, rekao je Foks.

Neimenovani vlasnik stavio je vazu pored jeftinih činija i tanjira, verujući da ne vredi puno, prenosi New York Post.

