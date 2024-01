Zbog obične ogrebotine ZAVRŠILA U BOLNICI - Nakon 55 operacija moli lekare da joj amputiraju nogu (FOTO)

Majka dvoje dece iz Velike Britanije ostala je bez dela desne noge, pretrpela 55 operacija i intervencija nakon što je doživela naizgled bezazlenu nezgodu na pecanju.

“Dosta mi je da život provodim u bolnici”, požalila se Mišel Milton (40) i zamolila lekare da joj amputiraju nogu.

Njena drama počela je 2019. godine kada je sa bratom Martinom otišla na pecanje. Deo najlonske trake, koju je držala u prednjem džepu, napravio je ogrebotinu na butini.

To se dogodilo kada se okliznula na kamenje, prenosi New York Post.

Ubrzo, žena je dobila temperaturu, a desna butina je otekla. Četiri dana kasnije otišla je kod lekara.

Stručnjaci su utvrdili da je došlo do infekcije, antibiotici nisu pomogli, pa su morali da uklone deo mesa.

