MENGELE JE NAJBOLESNIJE MUČIO HITLEROVIH 7 PATULJAKA: Ono što je ženama radio sa polnim organima smučilo se i NACISTIMA

Tokom Drugog svetskog rata, ljudi izrazito niskog rasta su bili smatrani "genetski inferiornim materijalom" od strane Nemaca, što je rezultiralo njihovim ubistvom kao deo eutanazijskog programa.

Nacisti su rezervisali "milosrdnu smrt" za sve koji su bili psihički bolesni, mentalno retardirani ili su patili od genetskih poremećaja.

U okupiranoj Evropi, ljudi izuzetno niskog rasta, su bili izuzetno ranjiva grupa. Pre rata, u Rumuniji, porodica ljudi izuzetno niskog rasta je nastupala kao zabavna trupa, izvodeći plesove, pevanje i svirajući minijaturne instrumente. Porodica Ovic, poznata kao trupa Lilliput, putovala je kroz Mađarsku, Čehoslovačku i Rumuniju, koristeći različite jezike, uključujući i jidiš.

Nažalost, nakon što je Dizni 1937. godine stvorio megahit "Snežana i sedam patuljaka", Hitler je postao veliki fan filma. Iako je film bio zabranjen u Nemačkoj zbog antiameričkih stavova, našao je mesto u Hitlerovoj privatnoj kolekciji. Iako je priča očaravala Hitlera, istovremeno ga je iritirala jer je pokazivala tehničku nadmoć SAD u filmskoj produkciji i animaciji.

Ni sam Hitler nije mogao predvideti da će imati priliku da dobije svojih sedam patuljaka, ali umesto Snežane, u toj priči se pojavio samo čisti zlo u obliku Jozefa Mengelea.

Godine 1940, antisemitski zakoni su zabranili svim Jevrejima javne nastupe, pa je porodica Ovic bila primorana da sakrije svoje poreklo i nastavi sa nastupima kako bi preživela. Grupa je brojala 12 članova, svi su izrazito mali ljudi po rođenju, a neki su uspeli da privremeno izbegnu nesrećnu sudbinu, samo da bi na kraju bili uhvaćeni i streljani od strane SS jedinica. Ironično, bolje je prošlo njih sedam koji su 12. maja 1944. godine uhvaćeni i prebačeni u koncentracioni logor Aušvic.

