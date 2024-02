UZELA POSLEDNJE MESTO U AVIONU, TO JOJ PROMENILO ŽIVOT IZ KORENA: Sela pored stranca, a 40 godina kasnije i dalje su zajedno (FOTO)

Viki nikad nije išla predaleko od kuće, a svakako nije do tada letela avionom u inostranstvo. Zato je, kada je sa 22 godine, posle diplomiranja na fakultetu sa prijateljicom planirala odlazak u London bila i srećna i uplašena. Da joj je neko rekao kako će sve da se završi, ne bi mu verovala!

Viki Morec je u februaru 1982. godine sa prijateljicom Sandrom krenula iz Nju Orleansa preko Ohaja pa do Vašingtona. Tu su kupile kupile takozvane "standby" karte za London. To je bila najjeftinija opcija iako devojke nisu ni znale šta to znači.

Ubrzo su i saznale kada su stigle na aerodrom: mogle su da se ukrcaju samo ako bude preostalih mesta. Počele su da plaču i da paniče ali su ipak imale sreće. Najpre su im rekli da ima jedno slobodno mesto i prvo su propustili Viki i smestili je u avion. Ubrzo je došla i njena drugarica Sandra koju je Viki upoznala sa trećom osobom koja je sedela u istom redu sa njim. Bio je to Englez Grem Kidner koji je imao sličnu priču kao one.

Sa 22 godine krenuo u Ameriku

Imao je 22 godine, diplomirao na koledžu i skupio ono malo para što je imao da ode u Ameriku pa je tada krenuo nazad kući. I on je imao "standby" kartu pa je pukom srećom dobio baš to mesto i na tom letu.

On danas priča kako mu se obe prijateljice odmah dopale, bile su opuštene, zabavne i simpatične tako uzbuđene zbog dugog puta. Počeo je da im priča o Engleskoj a one njemu o tome kako je odrastati na jugu Amerike. Brzo su se sprijateljili.

- Baš smo se zabavljali. Sve vreme puta ostali smo budni iako smo bile preumorne od puta do Vašingtona. I on je bio stvarno divan. Ali nisam mislila tad da će tu biti nečeg između nas. On je tad imao kovrdžazvu riđu kosu, imao je mini-val i znam da je Sandra obožavala momke sa loknama pa sam pomislila da je kao stvoren za nju - ispričala je Viki za CNN Travel.

Grem im je pomogao da se snađu od aerodroma do grada, kratko je otišao kod svoje porodice pa se opet našao sa devojkama u Londonu koje su tu ostale tri meseca jer su bile na work and travel programu.

"Izvinite, šta ste u horoskopu?"

- Kad smo se rastajali osećale smo se kao da se opraštamo od najboljeg prijatelja - ispričala je Viki i podsetila se da su tad uzeli foto aparat da naprave sliku za uspomenu.

Slikali su se svo troje a onda je Sandra rekla da joj njih dvoje ispoziraju. Približili su se jedno drugom, zagrlili prijateljski ali u tom trenutku kao da se nešto desilo, prepričava Viki danas. Dodaje da nije odmah pomislila da tu ima nečeg iako je podsvesno primetila da kada se slikao sa Sandrom uopšte je nije zagrlio.

Dogovor je bio da se Grem vrati u London za nedelju dana i tako je bilo. Poveo je druga i svi zajedno su izašli i uživali u gradu kada im se desila neobična stvar. Viki priča kako su bili u metrou na pokretnim stepenicama i da je nekako u tom trenutku ona stajala sa Gremom sama. Tad se žena koja je bila ispred njih okrenula i iznenada im rekla: "Vi ste oboje Škorpije u horoskopu".

- Da, ja jesam - rekla je iznenađena Viki koja nije ni znala šta je Grem u horoskopu. Ispostavilo se da i on zaista jeste Škorpija.

Žena im se osmehnula i rekla:

- Imaćete divnu ljubavnu vezu i ostaćete zajedno zauvek.

Njih dvoje su ostali zapanjeni i zbunjeni pa su se svemu nasmejali ali se ispostavilo da je žena bila u pravu!

- Do kraja tog dana mi smo počeli da se držimo za ruke. Bio je to 6. mart. Verili smo se 4. jula a venčali 28. decembra te godine! - kaže Viki.

I Grem, njen muž i slučajni saputnik na leti iz Amerike za Englesku, kaže da je znao da je to taj trenutak!

- Ceo taj dan je već bio skoro pa savršen i nas dvoje smo gledali jedno drugo potpuno drugim očima. U jednom trenutku je samo posegnuo za mojom rukom i ja sam je prihvatila kao da tako jednostavno mora da bude. Bilo je vrlo čudno ali nekako i prirodno i kao da je jednostavno moralo da se tako desi - priča Viki koja je samo tri nedelje nakon što je stigla u Englesku i srela Grema otišla i da upozna njegove roditelje.

Danas Gremi Viki slave 40 godina braka i to venčanje kao i njihov početak veze desio se spontano.

Razgovarali su kako da ostanu u kontaktu, kako da nastave vezu kad Viki bude morala da se vrati kući. Ona kaže kako je kroz šalu rekla kako im jedino preostaje da se venčaju i Grem ju je i zaprosio 4. jula a vrlo brzo posle toga su se venčali i odlučili da će živeti u Americi.

Velika godišnjica

Ovaj neobični par nedavno je proslavio tu veliku godišnicu - četiri decenije zajedno. Da bi je obeležili pozvali su fotografa da ponovo naprave istu sliku kao onu prvu koju su napravili posle prvog susreta.

- Upoznali smo se kad smo imali po 22 godine. Samo što smo napunili po 23. i venčali smo se. Sada imamo 63 - kaže Viki.

- Teško je poverovati u to. Vreme ide tako brzo - dodaje njen muž Grem.

Oboje se slažu u jednom a to je da uživaju da budu zajedno i "ne rade ništa" jer uživaju i u velikim avanturama isto kao i u svakodnevici.

- Ulazite u brak sa prijateljem, jer prijatelje čuvate. I mora se prihvatiti i dobro i loše što vam zajednički život donosi. Interesovanja vam se godinama menjaju. Nije uvek lako odgajati decu, ali zato se venčate sa nekim ko vam je i ljubav i prijatelj, sa nekim sa kim volite da provodite vreme - poručuju njih dvoje.

Na pitanje kako izgledaju sada njihova putovanja avionom Viki kaže da Grem obično stavi slušalice i čita knjigu, ali da ona obavezno voli da popriča sa ljudima koji sede pored nje.