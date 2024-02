BORBA PROTIV ZAGAĐENJA U SVEMIRU - Japan lansira prvi drveni satelit

Naučnici sa japanskog Univerziteta u Kjotu napravili su mali satelit od drveta magnolije, nazvan LignoSat, kako bi se umanjilo zagađenje u svemiru.

Ovo drvo je na testovima pokazalo rezistenciju na svemirske uslove, a očekuje se da satelit bude lansiran sa američkom raketom na leto, prenosi Gardijan.

Ako LignoSat pokaže stabilnost u orbiti, postoji mogućnost većeg korišćenja drveta kao građevinskog materijala za više satelita.

Procenjuje se da će više od 2.000 svemirskih letelica biti lansirano godišnje u narednim godinama, a aluminijum, od koga se sada prave sateliti, mogao bi uskoro predstavljati velike ekološke probleme zbog sagorevanja pri ponovnom ulasku u atmosferu.

“The LignoSat probe [the size of a coffee mug] has been built of magnolia wood, which, in experiments carried out on the International Space Station (ISS), was found to be particularly stable and resistant to cracking. ...”

https://t.co/aE4fyhH1h2