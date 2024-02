DRAMA NA NEBU! Putnika u avionu zalepili selotejpom za sedište - Usred leta, hteo da OTVORI VRATA

Na letu "Amerikan erlajnsa" došlo je do haosa koji je izbio kada je jedan putnik, usred leta, hteo da otvori vrata. Drugi putnici su ga savladali i "zalepili" lepljivom trakom za sedište, vezavši mu pritom i ruke, naveli su svedoci.

"Let 1219 vratio se za Albukerki u Novom Meksiku, ubrzo posle poletanja, zbog problema u kabini i problematičnog putnika", rekla je portparolka avio-kompanije za Business Insider.

Kako se još navodi, Boing 737 bezbedno se spustio na Međunarodni aerodrom u Albukerkiju "Sanport", oko 14.40, gde je letelicu sačekala policija.

Portparol aerodroma rekao je za BI da je putnik sa leta priveden, a avion je opet poleteo za Čikago oko sat vremena kasnije.

Kako je na društvenoj mreži X naveo jedan od putnika, oko pola sata posle poletanja muškarac je agresivno pokušavao da otvori vrata aviona.

"Bilo je to 4 reda iza mene. Ja i još 5 putnika samo se rvali s njim između sedišta, zalepili smo mu noge, a na ruke stavili fleksibilne "lisice". Bezbedno smo sleteli, ali čoveče...", napisao je on.

Na slici se može videti i haos dok su putnici pokušavali da savladaju muškarca.

30 minutes after departing Albuquerque I was shaken out of my Panda Express and Tequila induced stupor by a man trying to aggressively open the airplane door 4 rows back. Me and 5 other dudes had to wrestle him into the aisle, duct tape his legs, and throw flexi-cuffs on him.… pic.twitter.com/zkrtEveYgQ