DRAMA MEĐU OBLACIMA: Pilot porodio ženu u toaletu aviona, a da čujete nadimak koji je beba dobila (FOTO)

Pilot Jakarin Sararnrakskul zauvek će pamtiti nedavni let iz Tajpeja za Bangkok.

On je upravljao avionom kompanije VietJet kada mu je prišla stjuardesa i saopštila da se žena porodila u toaletu.

Sararnrakskul je prepustio komande kopilotu i odjurio do žene, a onda shvatio da se i dalje porađa.

“Nikada ranije nisam učestvovao u porođaju, definitivno ne u 18 godina pilotske karijere”, rekao je kasnije.

Lekarska ekipa je bila spremna na aerodromskoj pisti u Bangkoku, ali je Sararnrakskul reagovao odmah, jer beba nije mogla da čeka.

