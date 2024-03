DA LI BOGU SMETA AKO LJUDIMA DRUGIH VEROISPOVESTI ČESTITAMO PRAZNIKE? Hit pitanje napravilo pometnju na društvenim mrežama - ODGOVORI SU POTPUNI HIT

Da li je hrišćanski čestitati praznike ljudima drugih veroispovesti, odnosno, ako čestitamo da li to znači da, idemo protiv boga - jer čestitanjem praktično priznajemo drugu veru?!

Ovo je pitanje koje je na Fejsbuku izazvalo burne reakcije i oprečna mišljenja među vernciima.

- Da li je hrišćanski čestitati praznike ljudima drugih veroispovesti? Da li time ispovedamo i priznajemo njihovu veru? I pre svega da li mislite da je to Bogougodno, tj. da li tvorac to očekuje od nas, ili možda očekuje da ispovedamo njegovo ime? Zanima me vaše mišljenje. Hvala svima unapred na odgovorima - bilo je pitanje postavljeno u jednoj od hrišćanskih grupa na Fejsbuku.

Mnogi su bili izričiti u stavu da ne treba čestitati.

- Ako im čestitaš, direktno priznaješ - podržavaš to u šta veruju. Ako nisi u mogućnosti da im ukažeš na pogrešan put kojim idu, najbolje ostati uzdržan - objasnio je jedan, a mnogi su se složili sa njim.

- Zar današnji velikodostojnici različitih konfesija ne čestitaju javno jedni drugima i njihovim vernicima praznike? - upitao je ipak drugi.

- Čestitaju, ali greše i to nama ne daje za pravo da činimo isto - istakao je jedan od vernika.

Međutim, bilo je i drugačijih mišljenja:

- Lično ne mislim da je problem, naročito ako se radi o avraamovskim (monoteističkim) religijama, pre svega zato što ti praznici imaju koren u Starom zavetu i njihovo čestitanje (čak iako je ispovedanje vere, sto nije uvek tačno jer to se pre svega odnosi na hrišćanske praznike) nije u suprotnosti sa hrišćanstvom.

Uprkos različitim mišljenjima, jedan komentar se istakao svojom pomirljivošću i razumom.

- Svoje voli, tuđe poštuj. Uvek je bolje ono što radiš od srca i ispadneš čovek bez obzira ko te šta podučava o kojoj veri, jer stanje tvoje duše i šta to tebi čini je najbitnije od svih učenja, kao što je glavna teza naše vere - LjUBAV - zaključio je ovaj mudar čovek.

Autor: