Istraživanje pokazalo: Od manjka sna se osećamo starije, od dovoljno sna mlađe

Istraživanje naučnika u Švedskoj pokazalo je da su dve noći skraćenog sna dovoljne da se ljudi osećaju nekoliko godina starije, kao i da je redovan san ključan da se ljudi osećaju mlađe, prenosi Gardijan.

Preko 400 volontera starih od 18 do 70 godina odgovarali su na pitanja o tome koliko staro se osećaju i koliko noći u prethodnih mesec dana su spavali loše, a njihova pospanost je merena prema skali koja je standardna za psihološka istraživanja.

Za svaki dan slabog sna, volonteri su se u proseku, prema subjektivnim merilima korišćenim u studiji, osećali tri meseca starije, a oni koji nisu prijavili da su loše spavali su se osećali i do šest godina mlađe.

Drugoj grupi volontera starih od 18 do 46 godina postavljenana su pitanja o tome kako su se osećali posle dve noći sa dovoljno sna (devet sati) i posle dve noći sa po četiri sata sna.

U drugom slučaju sa manje sna, ispitanici su se u proseku osećali 4,44 godine starije.

"San ima veliki uticaj na to koliko staro se osećate i to nije vezano samo za vaše dugoročne obrasce spavanja. Čak i kad spavate manje samo dve noći, to ima pravi uticaj na to kako se osećate. Ako hoćete da se osećate mlađe, najvažnije je da čuvate svoj san", rekla je autorka studije iz Karolinska instituta iz Stokholma Leoni Balter.