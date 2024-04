ĐORĐU MATIĆU URUČENA KNJIŽEVNA NAGRADA 'MOMO KAPOR' ZA ROMAN NIOTKUDA S LJUBAVLJU

Pesniku, esejisti i romanopiscu Đorđu Matiću, na dan rođenja Mome Kapora, 8. aprila, u Svečanoj sali Skupštine Grada Beograda uručena je nagrada „Momo Kapor“ za roman Niotkuda s ljubavlju.

Plaketu od srebra sa motivom školice Matiću je uručio Matija Bećković, predsednik Upravnog odbora Zadužbine „Momčilo Momo Kapor”, a novčanu nagradu u iznosu od 240.000 dinara Aleksandra Kosanović Strižak, direktorka Marketinga i komunikacija Erste Banke, koja je dugogodišnji pokrovitelj nagrade.

Đorđe Matić je sedmi dobitnik nagrade za književnost, a žiri, koji su činili Muharem Bazdulj, književnik, Vule Žurić, književnik i književni kritičar i Radmila Stanković, novinarka, jednoglasno je doneo odluku, iako je u užem izboru bilo još tri romana nagrađivanih književnika.

- Za trinaest godina ovu nagradu je dobilo mnogo slavnih laureata, ali ja vam tvrdim da sretnijeg i radosnijeg dobitnika nagrade nije bilo. Ja do sad ni pohvalu za pismeni rad u školi nisam dobio, pa će neko reći kako to sad da si dobio ovakvu nagradu? Ja mislim da je ona mene čekala, kao i ja nju tolike godine. Ima nešto kada je četvorka u godini na kraju, za mene je ona najbolja ili najgora, a svakako značajna. Ove godine je meni ravno 40 godina da sam objavio svoj prvi tekst. To je bila recenzija koncerata dva tadašnja važna zagrebačka benda, jer ja dolazim iz svijeta rokenrola i rok kulture. U ono vreme za mene je postojalo trojica ljudi koji nisu bili rokeri, ali ja sam ih tako doživljavao.

- Jedan je bio Arsen Dedić, drugi Igor Mandić, a treći je bio Momo Kapor. Momu nisam poznavao lično, ali je njegova književnost bila sa mnom od dečačkih dana, kada sam i njegove tekstove čitao po novinama. Prva asocijacija na Kaporovu literaturu je sigurna, zaštićena vremena, vremena zemlje u kojoj sam se ja rodio i odrastao. I uvek sam nekako mislio da će ostati vezana za to vrijeme. Međutim, jedan tajni sloj, jedan tajni nivo Kaporove literature otkrio sam da su me pratile i kroz teška vremena za koja nisam očekivao. Ja pripadam generaciji koja je otišla u emigraciju, da bih ostao punih 30 godina i vratio se kući. Kad je došlo vreme da se taj idealizirani zapadni svet upozna iz blizine i sve iluzije koje su se srušile u neposrednom dodiru sa tim svijetom, na potpuno neobičan način Moma je bio uvek sa mnom - izjavio je Đorđe Matić u obraćanju velikom broju poštovalaca njegovog i Kaporovog dela koji su se okupili u Svečanoj sali Skupštine grada.

Đorđe Matić je rođen 1970. godine u Zagrebu, a trenutno živi u Poreču. Godinama piše za mnogobrojne medije sa područja bivše Jugoslavije, a tokom poslednjih 10 godina objavio je osam knjiga. Izuzetno su zapažene njegove knjige poezije i eseji, od kojih je nekoliko posvećeno popularnoj muzici sa ovih prostora, ali i srpskoj kulturi. Urednik je i koautor Leksikona YU mitologije i koautor trojezičnog muzičkog priručnika za world music scenu. Priredio je i nekoliko knjiga publicistike i iz oblasti istorijskih nauka. Osim na srpskom i hrvatskom, pisao je i na holandskom i francuskom jeziku.

Rad Zadužbine i nagradu „Momo Kapor“ godinama podržava Erste Banka koja kroz partnerstva sa velikim kulturnim manifestacijama, ali i podržavajući umetničku scenu u manjim, ruralnim sredinama, skoro dvadeset godina kontinuirano doprinosi razvoju kulture i umetnosti u našoj zemlji.



- Izuzetno smo ponosni na to što po drugi put, zajedno sa dragim prijateljima iz Zadužbine Momčilo Momo Kapor, dodeljujemo uglednu književnu nagradu koja nosi ime pisca, slikara i novinara, legende našeg Beograda Mome Kapora, Đorđu Matiću za roman poetičnog naziva Niotkuda s ljubavlju. Verujemo da nije sasvim slučajno što je Momo Kapor odabrao baš april da se rodi. Šarmantnom, vrcavom i duhovitom, verovatno bi mu se mnogo više dopalo da, ako baš mora, obeležava Dan za ekologiju duše i Dan vaspitanja bez batina, a mnogo manje Mesec finansijske pismenosti. Erste Banka već skoro pune dve decenije posvećeno i sa velikim entuzijazmom ulaže u oblast kulture i umetnosti, podržavajući tradicionalne sadržaje renomiranih stvaralaca, ali i one drugačije, inovativnije i alternativnije, čiji su autori mladi umetnici. Kao pasionirani ljubitelji pisane reči i čitanja, kućnih i bankarskih biblioteka, smatramo privilegijom što smo pokrovitelji književne nagrade koja nosi baš Momino ime - izjavila je Aleksandra Kosanović Strižak, direktorka Marketinga i komunikacija Erste Banke.