OŽENIO LJUBAVNICU PA PUCAO SEBI U GLAVU: Njegovo telo izgledalo je JEZIVO, a ono što su uradili sa njim je još GORE

Životna priča Adolfa Hitlera krije mračne tajne, a način na koji je skončao sve je iznenadio.

Malo imena iz istorije izaziva tako neposrednu i naglašenu odbojnost kao što je nacistički vođa Adolf Hitler. Ruke su mu umrljane krvlju miliona poginulih u razaranjima Drugog svetskog rata i užasima holokausta.

Ali Hitler nije rođen kao brutalni tiranin, on je to postao. Istražite Hitlerov život i otkrijte put koji je vodio do uništenja.

Rođenje i detinjstvo

Adolf Hitler je rođen 20. aprila u malom austrijskom gradu Braunau na Inu, u Gornjoj Austriji na austrijsko-nemačkoj granici. Njegov otac Alojz je bio carinik, dok je majka Klara bila iz siromašne seljačke porodice. Život je bio finansijski udoban za porodicu Hitler, ali Alojz je bio dominantan lik i mladi Adolf se često nalazio na pogrešnoj strani očeve kratke ćudi. U osnovnoj školi Hitler je bio pametno, popularno dete. U srednjoj školi se psihički povukao, više voleći da ponavlja bitke iz Burskog rata nego da uči. Napustio je školu bez kvalifikacija sa 16 godina.

Hitler je sanjao o karijeri umetnika. Njegov otac je odbacio tu ideju, ali nakon što je umro 1903. Hitler će pokušati da svoj san ostvari.

Prijavio se na bečku Akademiju lepih umetnosti, ali je odmah odbijen u oktobru 1907. Ubrzo nakon toga, umrla je Hitlerova voljena majka. Preselio se u Beč i izgrebao nesigurnu boemsku egzistenciju spavajući u hostelima i slikajući razglednice. Ovde je počeo da razvija mnoge stavove koji će kasnije karakterisati njegovu ideologiju i želju da ujedini Nemačku i Austriju. Posebno je bila uticajna antisemitska politika gradonačelnika Beča Karla Luegera.

Borba za otadžbinu

Hitler je mrzeo multietnički sastav austrijskog vladajućeg Habzburškog carstva. Odlučan da izbegne vojnu službu, preselio se u Minhen 1913. godine.

Hitler je želeo da dokaže svoju lojalnost Nemačkoj. U avgustu 1914. svet je upao u rat kakav nije bio do sada. Hitler se brzo prijavio. U vojsci je konačno našao svrhu; uzrok sa kojim bi se mogao u potpunosti poistovetiti. Služeći u Francuskoj i Belgiji, dva puta je odlikovan za hrabrost. 1916. Hitler je ranjen na Somi, jednoj od najkrvavijih bitaka u ratu. Oporavljajući se u Nemačkoj, uticao je na prepoznatljive brkove četkice za zube.

'Uboden u leđa'

Hitler je ranjen po drugi put nakon britanskog gasnog napada. Dok se oporavljao u Pasevalku desilo se nezamislivo – Nemačka se predala.

Pre predaje, suočavajući se sa ozbiljnim nezadovoljstvom kod kuće i izgledom za poraz na frontu, nemačka Vrhovna komanda je nastojala da prebaci krivicu. Većinskim partijama u Rajhstagu uručen je otrovani putir. Dobili su više moći, ali su bili umešani u predstojeći poraz. Kajzer Vilhelm II abdicirao je nekoliko dana pre primirja. Kao i drugi, Hitler je bio besan zbog onoga što je video kao izdaju neporažene nemačke vojske od strane Jevreja i socijalista kod kuće. Odlučio je da se bavi politikom.

Versajski ugovor

Pobednicima plen: kada je u leto 1919. potpisan Versajski sporazum, Nemačka je bila prinuđena da prihvati isključivu odgovornost za rat.

Jednako štetan, mir je obavezao Nemačku da plati velike iznose reparacija. Ogroman gubitak teritorije koji je takođe diktirao došao je kao razorni udarac. Hitler je gorko negodovao. Poraz, a zatim i poniženje u Versaju doveli su u pitanje čitav njegov osećaj vrednosti. Još uvek u vojsci, Hitler je poslat da izveštava o novonastaloj ekstremno desničarskoj grupi, Nemačkoj radničkoj partiji (kasnije preimenovanoj u Nacističku partiju). Otkrivši da se slaže sa njihovim nacionalističkim, antisemitskim uverenjima, pridružio se.

Hitlerove veštine govorništva pomogle su mu da se brzo uzdigne u redove svoje nove stranke. U februaru je govorio pred gomilom od skoro 6.000 ljudi u Minhenu.

Da bi objavio skup, on se upustio u propagandnu taktiku – slao je pristalice stranke u kamionima sa kukastim krstovima da objavljuju to područje. Ali izvršna vlast stranke, uključujući osnivača Antona Drekslera, bila je zabrinuta zbog Hitlerove rastuće popularnosti. U nastojanju da oslabe njegovu poziciju, sklopili su savez sa socijalističkom grupom dok je Hitler bio u Berlinu u poseti drugim nacionalističkim partijama. To je bilo spektakularno. Hitler je odmah dao ostavku i ponovo se pridružio tek kada mu je predata isključiva kontrola.

Pivnica Puč

Nemačka vlada je bila na ivici kolapsa. Hiperinflacija je do novembra poskupjela sa 250 maraka na 200 milijardi.

Hitler je nastojao da pokrene revoluciju. Bavarski premijer Gustav Kar obratio se 8. novembra na sastanku biznismena u pivnici u Minhenu. Hitler je upao sa svojim jurišnim trupama (SA) – šarolikom ekipom krajnje desničarskih paravojnih formacija. Pod pretnjom oružjem, Kahr je bio primoran da obeća podršku. Sledećeg dana, Hitler je izveo 3.000 ljudi na ulice. Ali policija je čekala. U nasilju koje je usledilo poginulo je 16 nacista i 3 policajca. Hitler je uhapšen i osuđen na pet godina zatvora zbog izdaje.

Hitler je odslužio samo devet meseci kazne u bavarskoj tvrđavi Landsberg am Leh. Ovde je napisao Mein Kampf, definišući svoju političku viziju.

Za njega država nije bila privredni subjekt već rasni. On je proglasio superiornost bele arijevske rase, sa posebnom ljutnjom rezervisanom za Jevreje koje je smatrao "parazitima". Njihova eliminacija, rekao je on, "nužno mora biti krvav proces". Mein Kampf je izneo centralne principe Nemačke pod nacističkom kontrolom – vojnu ekspanziju, eliminaciju „nečistih“ rasa i diktatorski autoritarizam. Nakon objavljivanja u julu 1925, knjiga je više otkrila Hitlerove stavove.

Krah na Volstritu

Posle neuspeha njegove revolucije Hitler je pogledao u glasačku kutiju. Ali uprkos njegovom rastućem profilu, 1928. godine nacisti su osvojili samo 2,6% glasova.

Oporavljena nemačka ekonomija videla je da se javno mnjenje pomerilo u politički centar. Događaji na drugom kraju sveta bi sve to promenili. Kada je američka berza propala, inostrani zajmovi na kojima se oslanjao nemački ekonomski oporavak bili su pozvani. Nezaposlenost je porasla na šest miliona, a stranke i na ekstremnoj levici i na desnici videle su da je podrška naglo porasla. U isto vreme, Hitler je prvi put sreo 17-godišnju nemačku katoličku devojku po imenu Eva Braun.

Lider Nemačke

Sada nemački državljanin, Hitler je predvodio naciste da postanu najveća partija u Nemačkoj sa preko 37% glasova na izborima u julu 1932.

Zabrinutost nemačkog predsednika fon Hindenburga zbog sve veće podrške komunista ubedila ga je da Hitleru dodeli mesto kancelara u januaru. Hitler je brzo učvrstio svoju poziciju. Do marta je imao diktatorska ovlašćenja zahvaljujući Zakonu o omogućavanju, koji mu je omogućio da donosi zakone bez odobrenja Rajhstaga. Političke partije, organizacije i sindikati nepovezani sa nacistima ubrzo su raspušteni. Ali Hitleru je i dalje bila potrebna podrška vojske da bi ispunio viziju koju je izneo u Majn Kampfu.

Noć dugih noževa

Vojske vođe su bile oprezne prema paravojnim jedinicama koje su pomogle Hitleru da dođe na vlast. Nemilosrdno je ublažio te zabrinutosti, pojačavajući sopstvenu vlast.

Vođa SA, Ernst Rem, bio je među stotinama ubijenih u jednoj noći dok je Hitler čistio svoju stranku. Remova posvećenost 'nastavljanju revolucije' nije bila pogodna za Hitlerove sopstvene ambicije. Nije mogao da toleriše protivljenje svojim planovima da uguši radnička prava i da Nemačku pripremi za rat. Vojska je, međutim, odobrila i nakon što je predsednik Hindenburg umro u avgustu, podržali su Hitlerovo uzdizanje u Firera. Hitler je sada imao potpunu kontrolu.

Nirnberški zakoni

Od 1933. nacisti su pokušavali da isključe Jevreje i druge 'nepoželjne' iz javnog života. Godine 1935. započela je nova faza – prinudna biološka segregacija.

Na godišnjem mitingu u Nirnbergu Hitler je najavio zakone koji uskraćuju državljanstvo Jevrejima i zabranjuju brak ili seksualne odnose sa ljudima "nemačke ili srodne krvi". Bilo ko sa tri ili više jevrejskih baka i deda je bio pogođen, bez obzira na njihov verski identitet. Hitler je zakone okarakterisao kao nastojanje da se „postigne zakonsko regulisanje problema koji će, ako se ponovo pokvari, morati da bude prenet zakonom Nacionalsocijalističkoj partiji radi konačnog rešenja“.

Adolf Hitler drži govor tokom Partijskog kongresa u Nirnbergu

Umirivanje i proširenje Sa svojom vizijom na domaćem terenu, Hitler je postavio svoje nišane van granica Nemačke. Lebensraum – teritorijalno proširenje – bilo je sledeće na njegovom dnevnom redu. U martu Hitler je trijumfalno poveo nacističke trupe u Austriju, postižući svoj cilj da ujedini zemlju svog rođenja i zemlju kojom je vladao. Njegova sledeća meta bila je Sudetska oblast u Čehoslovačkoj. Uveren da ni Nevil Čemberlen, britanski premijer, ni njegov francuski kolega Eduar Daladije ne žele rat, Hitler je insistirao na svojim zahtevima. Na konferenciji u Minhenu koju je organizovao Čemberlen, ti zahtevi su ispunjeni. Nacističke trupe su umarširali u Čehoslovačku i zauzeli Sudete.

Kockar

Podstaknut uspehom u Minhenu, Hitler je pogledao na istok prema Poljskoj. Ali prvo je morao da sklopi dogovor sa Staljinovim SSSR-om. Hitler je bio spreman da ostavi po strani svoju mržnju prema komunizmu radi strateškog dobitka. Dve sile su se dogovorile o nacističko-sovjetskom paktu o nenapadanju krajem avgusta. Hitler je verovao da je njegov put jasan i 1. septembra je počela invazija na Poljsku. Bila je to kocka - nemačka vojska još nije bila u punoj snazi. Ali Hitler je bio uveren da Britanija i Francuska neće ići u pomoć Poljskoj više nego Austriji ili Čehoslovačkoj. Pogrešio je. Britanija i Francuska objavile su rat 3. septembra.

Hitlerova osveta

Iako je izgubio kockanje, Hitler je dobijao rat. Poljska je brzo pala. Blickrig taktika nemačke vojske uništila je sve pred sobom.

Kada se Francuska predala 17. juna, Hitler se osvetio za nemački poraz pre više od dve decenije. Hitler je obezbedio da se francusko pokoravanje održi u Kompjenju, u istom vagonu u kojem je Nemačka bila prinuđena da potpiše primirje kojim je okončan Prvi svetski rat. Tu, na šumskoj čistini, stajao je spomenik tom danu: „Ovde je 11. novembra 1918. podlegao zločinački ponos Nemačke imperije“. Na mestu najvećeg poniženja Nemačke, Hitler je sada stajao u trijumfu.

Novi neprijatelji

Uprkos nacističko-sovjetskom paktu, Hitler je zadržao čvrstu mržnju prema komunizmu. Proširenje Lebensrauma na istoku je uvek bio njegov krajnji cilj.

Hitler je bio izuzetno sumnjičav prema Staljinu. U početku je planirao da završi potčinjavanje Zapadne Evrope pre nego što se okrene Sovjetskom Savezu. Kada su sovjetske trupe zauzele baltičke države, odlučio je da izvrši invaziju. Hitler je bio uveren da bi Crvena armija mogla biti poražena za nekoliko meseci. Pogrešio je. Svoju grešku je uvećao objavom rata drugom moćnom neprijatelju, SAD.

Pogrešno skretanje

Kako je nemačka invazija na SSSR propala, Hitler je preuzeo svakodnevnu operativnu komandu nad vojskom, uveren da samo on može uspeti. Hitler je sada upravljao čitavom vojskom iz svog štaba, hiljadama milja daleko. U proleće 1942. bio je uveren da će Sovjeti biti poraženi ako njegova vojska bude sledila njegov plan do kraja. U Staljinggradu je dokazano da je pogrešio. Smrznute, izgladnjele i beznadežno nadjačane, nemačke snage nisu mogle da zadrže grad. „Predaja je zabranjena“, rekao je Hitler. Njegovi komandanti na terenu odlučili su da ignorišu naređenje. Hitler se prvi put suočio sa stalnom ličnom kritikom zbog poraza.

Planiranje ofanzive na Staljingrad

Hitlerova nepopustljivost ostavila je nemačke snage u povlačenju na istoku. Sada ih je njegovo nepoverenje i odbijanje delegiranja skupo koštalo na zapadu. Kada su se savezničke trupe iskrcale na francusko tlo na dan D, Hitler je spavao u svom povlačenju Orlovo gnezdo. Bez njegovog odobrenja nije se moglo donositi značajne odluke. Ključne nemačke tenkovske divizije koje su možda odložile savezničku invaziju nisu se mogle pomeriti sve dok se Hitler nije probudio. Sletanja su bila uspešna. Nemačka se sada borila i gubila rat na dva fronta. Ipak, Hitler je tu vest dočekao sa entuzijazmom, verujući da bi njegove snage konačno mogle da izvuku SAD i Britaniju iz rata.

Slabljenje stiska

Kako se vojna situacija Nemačke pogoršavala, među vojnom elitom je raslo protivljenje Hitleru. Mnogi od njegovih ranije lojalnih komandanata želeli su ga mrtvog.

Hitler je bio sve više paranoičan i često je menjao svoj raspored u poslednjem trenutku. Ali 20. jula se konačno ukazala prilika. Hitler se sastao sa vrhunskim vojnim pomoćnicima u poljskom štabu Vukove jazbine. Viši vojni oficir, potpukovnik Klaus fon Štaufenberg, ostavio je bombu u aktovci u sali za sastanke. U 12.42 upalilo se. Poginuli su stenograf i tri policajca. Hitler je imao sreće da se spasio samo sa lakšim povredama, zaštićen od pune snage eksplozije hrastovim stolom.

Sala za sastanke u kojoj je Hitler sedeo, uništena Štaufenbergovom bombom 1945. godine.

Poraz i smrt

Dok su se sovjetske trupe približavale njegovom bunkeru u Berlinu, Hitler je prihvatio neizbežnost svog poraza. Krenuo je u delo svoj plan da sebi oduzme život. Nekoliko sati pre toga oženio se Evom Braun, koja je bila uz njega 11 godina. Venčali su se rano ujutro 29. aprila. Sledećeg dana, nešto posle 15.30, zagrizli su u tanke staklene bočice cijanida. Hitler je tada sebi pucao u glavu. Čovek odgovoran za neizrecivu patnju, koji je gotovo sam doveo svet na ivicu uništenja, bio je mrtav.

Ubrzo nakon smrti telo Adolfa Hitlera je odneto u malu baštu pored bunkera.

Već su se čuli zvuci sovjetskih pištolja kada su Gebels i Borman polili tela benzinom. Zapalili su vatru i povukli se na sigurno.

Hitlerov uži krug je želeo potpuno da uništi njegovo telo. Njegovi verni sledbenici nisu želeli da se Hitlerova smrt – ili njegovi ostaci – koriste u propagandne svrhe. Ali uprkos naporima da spale ceo leš, ostao je mali deo Hitlerove vilice - sa nekoliko zuba.

Istraživanja su potvrdila da su sovjetske trupe zaista pronašle Hitlerove ostatke. Ali — u poslednjim danima rata i decenijama posle — kružile su glasine da je Hitler još uvek živ.

