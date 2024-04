DOKTOR IMAO ODNOSE SA ŽENAMA U ORDINACIJI DOK SU PACIJENTI ČEKALI ISPRED: Slao snimke medicinskoj sestri, a ovako se sve otkrilo

Lekar koji se snimao tokom seksa sa ženama u ordinaciji dok su pacijenti čekali u redu ispred, suočava se s krajem svoje medicinske karijere.

Samopriznati zavisnik od seksa, 40-godišnji dr Tom Plimer, koji se pojavio u emisiji "First Dates" na britanskom programu Channel 4 još 2018, pokazao je kolegi svoje pornografske snimke koje je snimio u ordinaciji u Svindonu, a zatim je svojoj medicinskoj sestri poslao 197 fotografija i snimaka na kojima je imao seks s desetinama žena nakon što je bila "prisiljena na vezu s njim".

Medical Practitioners Tribunal Service, britanski sud koji presuđuje o pritužbama protiv lekara, dobio je informaciju o tome kako je pozvao dve žene, koje je upoznao na stranicama za upoznavanje, u ordinaciju i s njima vodio ljubav tokom radnog vremena.

