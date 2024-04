VELIKI UTORAK JE DAN STROGOG POSTA: Evo šta vernici treba da rade!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliki utorak, drugi dan Strasne sedmice odnosno nedelje stradanja Isusa Hrista.

Prva tri dana ove sedmice - ponedeljak, utorak i sreda, posvećeni su događajima iz života Spasitelja Isusa Hrista, tačnije najvažnijim propovedima, pre nego što je stupio na stradanje zbog isplate naših grehova.

Vernici ovaj dan provode u miru i molitvama jer se na ovaj dan ne peva, ne igra i ništa se ne proslavlja zbog stradanja Isusa na Veliki petak.

Dan se provodi kod kuće, mirno i u čitanju molitvi, iščekujući najveći hrišćanski praznik Vaskrs, koji svedoči o planu Gospoda Boga za spasenje ljudskog roda.

Danas je dan strogog posta, uzme se tek pomalo vode ili kafe. Vernici se trude neka taj obrok bude što oskudniji i prostiji.

U časovima ovog dana, kao i prethodnog i narednog, čita se čitavo Četverojevanđelje, i to tako što se Jevanđelje po Mateju pročita iz dva puta, Jevanđelje po Marku takođe iz dva puta, Jevanđelje po Luki iz tri puta i Jevanđelje po Jovanu iz dva puta, ali samo do početka opisa stradanja Isusa Hrista, tj. do reči: "Sada se proslavi Sin Čovečiji..."

Na taj način tokom ova tri dana (ponedeljak, utorak, sreda) na svakome od tri časa - trećem, petom i devetom, biva po jedno čitanje, što je ukupno devet čitanja.

ZAVALITI (STRASNI) UTORAK

Na Veliki utorak Pravoslavna crkva pokazuje Bogočoveka Isusa Hrista koji je, kao sveznajući, još u subotu kada je vaskrsao Lazara iz Vitanije, znao da su ga jevrejske starešine osudile na smrt.

Naziv “zavalita” nedelja potiče iz jugoistočne Srbije. Na ovaj dan se strogo postilo, što je značilo da se jednom u toku dana okusi nešto sasvim malo poput vode ili kafe. Ove nedelje je i stoka bila izložena postu.

Autor: