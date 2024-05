Kina danas lansira sondu na dalju, manje istraženu stranu Meseca - Ovo su detalji misije

Kina će danas lansirati lunarnu sondu na dalju stranu Meseca kako bi pokupila uzorke koji bi mogli da pruže uvid u geološke i druge razlike između dalje, manje istražene i bliže strane Meseca.

Sonda za istraživanje Meseca Čang'e dobila je ime po kineskoj mitskoj boginji Meseca.

Nosi je raketa Long March-5 IB koja će biti lansirana iz centra Venčang u južnoj provinciji Hainan, saopštila je Kineska nacionalna svemirska uprava.

Raketa će biti lansirana između 17 i 18 časova po lokalnom vremenu, prenosi AP.

Posle orbitiranja oko Meseca kako bi smanjio brzinu, lender će se odvojiti od letelice i početi da sakuplja uzorke čim se spusti na površinu Meseca, a zatim će se vratiti na Zemlju.

OL#6659🚀

Orbital Launch no. 84 of 2024 🇨🇳🚀 #19 🇨🇳🇵🇰 🛰️🌗🧪↪️🌏



CNSA/CLEP's 2nd sample return mission to the moon, "Chang'E 6". 1st mission to collect the lunar soil from the far side of the moon and return back to Earth.#ChangE6 #China #Moon #IcubeQ#WenChang #LongMarch5 pic.twitter.com/sevRXwZEfV