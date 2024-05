Žena iz Australije renovirala kuću, pa pronašla skrivenu poruku bivšeg vlasnik staru 30 godina: Ono što je u njoj pisalo ostavilo je u šoku!

Jedna žena ostala je zapanjena kada je tokom renoviranja svoje nedavno kupljene kuće pronašla rukom pisanu poruku upozorenja skrivenu ispod tapeta zbog koje je bila potpuno iznenađenja.

Šarlote iz Australije pronašla je poruku iz 1997. godine koju joj je prethodni vlasnik ostavio, u nadi da će budućem vlasniku pomoći oko uređenja doma. Poruka na papiru otkrila je zapravo koliko će rolni tapeta biti potrebno za prekrivanje jedne sobe u kući. A na ovu ideju je nepoznati bivši vlasnik došao nakon što je sam pogrešio u količini kupljenih tapeta.

Poruku je potpisao neko po imenu Džon, a na kraju poruke stajao je datum - 21. decembar 1997. - što znači da je poruka ostala skrivena gotovo 30 godina.

Žena iz Australije bila je toliko zapanjena svojim otkrićem da je na svom Fejsbuku podelila sliku korisnog saveta.

