OSTALI U ŠOKU: Policija tragala za BEGUNCEM, a onda ga pronašla na BIZARNOM MESTU - Svi se pitaju kako mu je OVO pošlo za rukom!

Dejvid Džerom Džekson (31) bežao je od zakona dva meseca, pre nego što je uhapšen u gradu Pensakola, na Floridi.

Nadležni su ga tražili zbog teškog napada, oštećenja imovine i posedovanja vatrenog oružja.

Kancelarija šerifa u okrugu Eskambija primila je dojavu da se Džekson krije u jednoj kući u Pensakoli, kao i da je dobio nalog za iseljenje.

U kratkom roku organizovana je akcija, a nakon pretresa prostorija begunac je pronađen u mašini za sušenje veša!

Florida man on the run from police for 2 months found hiding in clothes dryer: 'Tumble-ready' https://t.co/9NdhbIiwjb