Za vreme pljačke voza 16. avgusta 1878. godine Džordž Peret i njegova banda ubili su dva policajca, zamenika šerifa Roberta Vidoufilda i detektiva Tipa Vinsenta.

Ubistvo dvojice policajaca brzo je otkriveno, a Perotova glava ucenjena je na 10 hiljada dolara da bi kasnije nagrada bila udvostručena na 20 hiljada dolara.

Velika pljačka

U februaru 1879. “Veliki Nos” i njegova banda bili su u Majlstaunu (sada Majls Siti, država Montana). Banda je došla do informacije da će ugledni lokalni trgovac, Moris Kan, krenuti sa novcem na istok kako bi kupio velike zalihe robe.

Peret je sa bandom usred bela dana napao konvoj. I pored toga što je Moris putovao zajedno sa vojnom pratnjom koja je prevozila državni novac, nije uspeo da izbegne napad okrutne bande. Konvoj od čak 15 vojnika i dva oficira nisu bili dovoljni da se odupru “Velikom Nosu”.

Pljačka se dogodila u tesnacu koji je kasnije prozvan Kanov tesnac. Da bi se prošlo kroz njega, vojska je morala da se razdvoji tako da je Peretova banda iskoristila to što je grupa išla van svoje uobičajne formacije.

