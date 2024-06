Ovu reč nikako ne smete da izgovorite na kruzeru: Jedan putnik je pogrešio, a onda je sve počelo da pada...

Prema rečima putnika sa kruzera, postoji jedna reč koju nikada ne bi trebalo da izgovorite dok ste na moru.

Krstarenje može biti jedan od najluksuznijih načina putovanja, naravno, pod uslovom da ne dobijete morsku bolest.

Kao i svako letovalište, postoje pravila kojih se gosti moraju pridržavati, ali jedan čovek je bio šokiran kada je čuo do koje mere idu pravila.

Mark Sebastijan je na devetomesečnom krstarenju Royal dokumentovao svoje putovanje na društvenoj mreži TikTok, a pokazalo se da pravila idu i dalje od gašenja svetla do 22 sata i stišavanja buke.

Njegovi pratioci bili su iznenađeni onim što im je otkrio. Na primer, da biste koristili peglu morate da platite 8 dolara, međutim to pravilo je bezazleno u odnosu na ono zbog kojeg je Mark i pokrenuo ovu priču, a odnosi se na zabranu koju je naučio na teži način.

Jedna stvar o kojoj nikada ne bi trebalo da pričate dok ste na morskom krstarenju je Titanik.

Mark je u videu rekao: "Ko je to znao? Ja nisam. Rekao sam ljudima u prostoriji u kojoj se ruča da je naš brod samo 100 stopa duži od Titanika. Samo spominjanje broda ljude je ostavilo u neverici."

"Kad sam to rekao, pribor je počeo da pada, a svi su konobari odjednom zaćutali i gledali me", dodao je. Mark nije znao što se događa, sve dok mu njegov prijatelj nije šapnuo na uvo. Ipak, kaže da nije mogao da zna da je zabranjeno pričati o Titaniku, ali da razume zašto to stvara nelagodu kod drugih.

Markova priča izazvala je mnogo komentara njegovih pratilaca: „Žao mi je, ali ako idem na brod naravno da će mi teme biti Titanik i OceanGate."

Jedan korisnik je rekao: „Ne bih mogao da pričam o Titaniku, definitivno bi mi to uništilo iskustvo."

Najzanimljiviji komentar bio je: "Da li je priča o Titaniku za krstarenja isto što i Magbet za pozorišta?"

Međutim, ako ste mislili da stvari ne mogu biti čudnije, prevarili ste se.

Mark je u videu otkrio da brodovi obično imaju svoje "kume" - konkretno onom na kojem je bio kuma je bila Vupi Goldberg. Bila je čak i uramljena slika glumice. Smatra se da kuma broda donosi sreću i zaštitu brodu.

Autor: Marija Radić