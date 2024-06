'Sedeo sam za stolom, a na vrata je ušao...' Tito, Staljin i Hitler bili komšije, u ovom gradu su ispijali kafe U ISTOM KAFIĆU

Godinu dana pred početak Prvog svetskog rata, Beč kao prestonica Austro-Ugarske monarhije istovremeno je bio dom četvorici političara i jednom neurologu i psihoanalitičaru koji su obeležili godine koje slede i 20. vek u celini.

Naime, reč je o Josipu Brozu Titu, Adolfu Hitleru, Staljinu, Lavu Trockom i Sigmundu Frojdu. Činjenica da su ličnosti koje su menjale tokove istorije i uticale na živote miliona ljudi u tadašnjoj Evropi živele istovremeno u jednom gradu, razvilo je u godinama posle njihovih smrti brojne teorije zavere.

U januaru 1913. godine iz voza se na severni terminal bečke železničke stanice iskrcao čovek kome je u pasošu pisalo Stavros Papadopulos.

"Sedeo sam za stolom kad su se vrata otvorila i ušao je nepoznati čovek. Bio je nizak, mršav, u njegovim očima nisam video ništa što bi odalo da je prijateljski raspoložen", godinama kasnije napisaće čovek koji ga je dočekao, Lav Trocki, revolucionar jevrejskog porekla koji je pobegao iz Ruskog carstva.

A čovek kojeg je dočekao nije bio nikakav Stavros Papadopulos, već tada malo poznati Josif Visarionovič Džugašvili koga su prijatelji zvali Koba, a koji će svetskoj javnosti postati poznat kao Staljin, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza. Ko bi tada rekao da će njih dvojica mnogo godina kasnije postati smrtni neprijatelji u borbi za vlašću i da će ga Staljin čak i ubiti.

Staljin i Trocki bili su mladi komunisti koji su bili u bekstvu, dok je Sigmund Frojd bio već dobro poznat naučnik i psihoanalitičar koji je živeo i radio u ulici Bergase. U isto vreme, u Dajmlerovoj fabrici automobila nedaleko od Beča radio je mladi Josip Broz, budući predsednik komunističke Jugoslavije koji će svetskoj javnosti postati poznat kao Tito, a koji je u Beču živeo oko godinu dana.

In 1913, Hitler, Trotsky, Tito, Freud, and Stalin all lived in the same place. Glad there weren't reality shows back then. Then again...😅https://t.co/CfZfm66ex6 pic.twitter.com/hXta3bjX2H