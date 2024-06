Evo čemu služi mali džep na farmerkama: Ima vrlo praktičnu namenu

Fotografija malog džepa na farmerkama postala je viralna i izazvala burnu debatu.

Svakako da nije zgodan za držanje ličnih dokumenata, pa se veliki broj korisnika pitao čemu zapravo služi.

“Napravljen je da bi muškarci u njemu skrivali burme”, našalio se jedna osoba, a druga se nadovezala: “Ovde radnici drže ono što im ostane od plata, kada namire poreznike”.

Mali džep vuče poreklo iz 19. veka, kada ga je Levi Štraus, osnivač istoimene kompanije (Levi Strauss & Co.), predstavio u svom originalnom dizajnu farmerki.

Zamišljen je kao mesto za čuvanje džepnog sata, koji je nekada bio obavezni muški aksesoar.

Does anyone know what the little jeans pocket is for? pic.twitter.com/Gwn6OvUAh6