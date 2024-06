Danas za zdravlje izgovorite OVU molitvu: Pravoslavni vernici obeležavaju Svetog Tihona Čudotvorca

Pravoslavni vernici danas obeležavaju dan Svetog Tihona Amatunskog Čudotvoraca.

Sveti Tihon bio je hrišćanski svetitelj i asketa. Rodio se u Amatuntu na Kipru, a baš na tom mestu je život proveo u asketizu i podučavanju ljudi hrišćanskoj veri.

Kako mu je otac bio pakar Tihon bi kad je ostajao sam u pekari delio hleb siromašnima, ali osim po velikodušnosti ostao je poznat po čudima koje je, prema predanju, činio.

Dva takva čuda se i danas pamte. Prvo čudo, prema predanju, ostvario je u ranoj mladosti kada je živeo sa roditeljima. Otac mu je bio pekar i kad god bi ga ostavio u prodavnici samog on je siromašnima delio hleb besplatno. Kad je saznao, otac se naljutio na njega, a Tihon mu je rekao da je te hlebove samo dao kao zajam Bogu i da će mu biti vraćeno stostruko. Otac se uverio u to onog trenutka kad je, do tada prazan ambar, zatekao prepun čistom pšenicom.

Drugo čudo se desilo kada je pokupio suve loze koje su bacili radnici u jednom vinogradu i posadio ih u svojoj bašti. Onda se pomolio Bogu da njegovom vinogradu podari darove: prvo, da se suve loze prime, puste koren i porastu; drugo, da njegov vinograd izobiluje rodom; treće, da grožđe bude slatko i korisno po zdravlje; četvrto, da grožđe u njegovom vinogradu sazreva ranije nego u drugim vinogradima. Već sutradan je video da su njegove molitve uslišene jer su se suve loze primile. Kad su počele da rastu iste godine su donele obilan rod.

Sveti Tihon umro je oko 425. godine, a na današnji dan vernici ovom svecu upućuju molitvu za zdravlje:

Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Tihone. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje.

