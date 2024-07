Ova žena je rodila najviše dece na svetu: Valentina je bila trudna čak 24 puta, a kada vidite njene porodične fotografije ostaćete u čudu (FOTO)

Vasiljeva je dospela je u Ginisovu knjigu rekorda kao majka koja je uspela da rodi i odgoji najviše dece od svih žena na svetu

Valentina Vasiljeva je bila prva žena Feodora Vasiljeva. Ruski par je živeo u Šuji u Rusiji u prvoj polovini 1700-ih. Prema evidenciji, Valentina je živela 75 godina i tokom svog života rodila je ukupno 69 dece kao rezultat 27 trudnoća (16 setova blizanaca, sedam trojki i četiri četvorke).

A Russian farmer's wife,Valentina Vassilyeva, who lived from 1707 to 1782, gave birth to 69 children, 16 pairs of twins, 7 sets of triplets and 4 sets of quadruplets. When she died, her husband remarried and had another 18 kids. #MythAndFact pic.twitter.com/J71silY9eB

Dvoje blizanaca umrlo je u detinjstvu, ostavljajući je sa 67 preživele dece. Valentina drži Ginisovu knjigu rekorda za najveći broj dece rođene od jedne majke.Istorijski plodan par

BILA KMET U CARSKOJ RUSIJI

The Guinness World Record for most children born to one mother goes to Valentina Vassilyev, the wife of a Russian peasant Feodor Vassilyev. She birthed 69 babies total (16 pairs of twins, 7 sets of triplets and 4 sets of quadruplets)

67 of them survived infancy. pic.twitter.com/Rm0EKxqCsb