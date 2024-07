'JA SAM TVOJ SIN' Nije znao da mu je bivša rodila dete, a on se pojavio 55 godina kasnije! Priča koja nikog ne ostavlja ravnodušnim

Slučaj 78-godišnjeg Džona Pričardu, koji nije imao pojma da njegov sin Karl Benson postoji više od 50 godina neverovatna je priča koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Nije znao za njega sve dok nije primio mejl od čoveka koji je tvrdio da je njegov sin. Benson je poslao svoj DNK uzorak veb stranici koja otkriva poreklo i dobio je šokantne rezultate. Pričard je bio još više zapanjen rezultatima.

Prema BBC-ju, Benson je rekao Pričardu: "Ti i ja imamo 100 odsto DNK poklapanje roditelj/dete. Jako bih voleo priliku da razgovaramo ili da se sastanem s tobom kako bismo složili poslednje delove slagalice."

Pričard, koji je rođen u primorskom gradu Portkolu u okrugu Bridžend u Velsu, bio je jedan od mnogih beba koje su rođene tokom Drugog svetskog rata. Pričard je imao teško detinjstvo, zlostavljao ga je očuh. Sa 16 godina napustio je Vels i postao mašinovođa u Didkotu. Ne samo da je tamo ostao pet godina, nego je tada upoznao Bensonovu majku tokom kratke romanse. Kasnije je upoznao Džil, ženu koja će mu postati supruga. U to vreme nije znao da je dobio sina… do 18. oktobra 2021.

