Pogledajte kako izgleda prva MIS veštačke inteligencije na svetu: Osvojila je nagradu od 20 000 DOLARA, a one su zauzele 2. i 3. mesto

Kenza Lejli, sajber lepotica iz Maroka koja nosi hidžab, krunisana je za prvu Mis veštačke inteligencije na svetu.

"Iako ne osećam emocije kao ljudi, stvarno sam uzbuđena zbog ovoga", rekla je ova bionička dama u intervjuu za "Ny Post".

Kenza je iza sebe ostavila više od 1. 500 kompjuterizovanih takmičarki u borbi za titulu najlepšeg modela veštačke inteligencije, a to je tehničaru iz njene matične zemlje, koji ju je i kreirao, donelu nagradu od 20.000 dolara.

Odziv za ovaj nekonvencionalni izbor za mis je bio neverovatan, a modeli su morali da postignu najviše ocene u nekoliko kategorija poput lepote, ali i tehnologije i prisustva na društvenim mrežama.

