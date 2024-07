Vuk se ovom nije nadao: Hit snimak, zver pomislila da je došla do lakog zalogaja, a onda je usledio obrt (Video)

Mladi vuk shvatio je na teži način da hvatanje veverica nije lak posao!

Kamera za praćenje vukova, postavljena u jednoj šumi u Minesoti, zabeležila je momenat kad je predator uhvatio vevericu. Vuk je verovatno poverovao da je došao do lakog zalogaja, međutim, situacija je brzo dobila neočekivan preokret.

- Štene vuka naučilo je da ugriz veverice za nos nije tako dobar - navodi organizacija Voyageurs Wolf Project na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Na snimku se vidi kako vuk pokušava da zagrize vevericu koja mu nekoliko puta uzvraća istom merom! Jasno se vidi bolna grimasa vuka nakon što ga je veverica dva puta ugrizla za nos.

Snimak je postao hit na društvenim mrežama!

- Mala, ali moćna - navodi jedna korisnica.

This wolf pup learned that squirrel bites on the nose don't feel so good... pic.twitter.com/AAgOvbhQSX