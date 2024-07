Nećete verovati! Evo koliko je vremena potrebno da alkohol napusti organizam!

Iako se dejstvo donekle razlikuje od osobe do osobe, alkohol može drastično da promeni vašu moć rasuđivanja i ponašanje.

Možda ćete se osećati prilično trezno, ali brzina vaše reakcije biće sporija i obično postajete nesmotreniji i nesputaniji. To može da ima katastrofalne posledice, na primer ako sednete za volan automobila pod uticajem alkohola. A ispijanje vode ili kafe vas možda neće razbistriti na način na koji mislite da hoće.

Koliko dugo alkohol ostaje u telu

Jetri je obično potrebno oko sat vremena da ukloni jednu jedinicu alkohola iz tela. Dakle, jedna krigla piva slabe do srednje jačine ostaće u vašem telu između 90 minuta i dva sata.

Alkohol se u većini slučajeva može otkriti između šest i 72 sata, kaže američki centar za ovisnost. Ali to će varirati u zavisnosti od korišćenog testu i od toga koliko često osoba pije. U krvnim nalazima će se alkohol pokazati do 12 sati, dok to može biti čak 24 sata u dahu. Urin ima tendenciju otkrivanja alkohola između 12 i 24 sata nakon konzumiranja, a ostaje u slini oko 12 sati.

Ali vožnja pod uticajem alkohola može ubiti - bez obzira na to koliko ste pića popili. Ponekad vam se čini da mamurluk traje dva dana, a nekad se probudite sa osećajem da niste pili. Međutim, ni jedno ni drugo nije pravi pokazatelj koliko je zapravo alkohola u vašem organizmu.

Doktorka Fiona Sim, glavna medicinska savetnica za Drinkaver, rekla je da količina alkohola u krvotoku zavisi od tri stvari. Prvo je količina koju konzumirate, drugo je vremensko razdoblje, i na kraju, brzina kojom ga se vaše telo rešava. Alkohol napušta vaše telo brzinom od oko jedne jedinice na sat, ali to može da varira od osobe do osobe. Vaša težina, pol, stanje jetre, metabolizam, jeste li pod stresom i koliko ste pojeli - mogu uticati na to koliko brzo ili sporo vaše telo može da preradi alkohol.

Autor: Dubravka Bošković