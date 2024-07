Sinovi Nataša Ninković izrasli u opasne frajere, evo čime se bave: Dobila ih sa moćnikom zbog kog je odbila slavnog dasu

Nataša Ninković, glumica posebne lepote i energije, ističe da je najponoznija na ulogu majke

Nataša Ninković, ponosna Hercegovka koja je vrlo brzo postala omijena i u Beogradu, već decenijama gradi brilijantu karijeru, igrajući autentične likove. Međutim, ono što je izdvaja od ostalih glumica jeste pogled kojim sve govori, a osmehom prosto razoružava.

- Meni se sve vidi u očima - istakla je još odavno i baš one su postale njen zaštitni znak.

Jedna je od najcenjenijih umetnica na napšim prostorima i njeno ime nikada ne nije našlo i centru skandala. Kao najveću nagradu u životu smatra svoja dva sina Luku i Matiju.

Koji god ulogu da je prihvatila da igra, od nje je napravila spektal, bilo da je sporedna ili glavna. Samom pojavom privlači pažnju, iako provokativni stil odevanja nikada nije bio njen izbor.

Skladan brak od 27 godina

Već više od četvrt veka uživa u skladnom braku, te neretko ističe da je pored deceniju starijeg supruga i sazrela, kao i da joj je gromna podrška u poslu - uvek nađe prave reči u ključnom trenutku.

Kako su se upoznali?

Ne krije da je biznismen Nenad Šarenac očarao na prvi pogled. Nije joj uopšte smetalo što je iza sebe već imao brak i dvoje dece. Naprotiv, od samog početka se svi fenomenalno slažu.

Sudbonosni susret se desio na proslavi Nove godine koju je organizovala Sonja Vukićević, svako sećanje na taj trenutrak u Nataši budi lavinu emocija.

Predosetio je da su slatkiši njena velika slabost.

"Bilo je to na Božić 1996. godine. Odmah je provalio moju slabost i odveo me na kolače. Nije moglo da ne uspe. Sećam se našeg razgovora i njegovog profila dok me je vozio u kolima. Krišom smo se gledali, pamtim taj miris... I povremenu tišinu za koju ne znaš da li više uzbuđuje ili plaši", seća se glumica koja je s punih dvadeset pet godina, 14. septembra 1997, stala na ludi kamen, a tri i po godine kasnije ostvarila se kao majka - na svet je donela blizance.

Iako ne voli da priča o svom privatnom životu, priznala je svojevremno da joj je brak pomogao da postane mudrija i staloženija.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake. Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - rekla je glumica ranije.

Zbog ljubavi prema svojoj porodici i životu među svojima, odbila je priliku da gradi karijeru u Americi. Odlučno je rekla "ne" čuvennom režiseru Oliveru Stounu i nikada se nije pokajala.

- Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad... Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: 'Naravno'" - ispričala je tada Nataša.

Ponosna majka

Luka i Matija danas su izrazli u zgodne momke za kojima se cure uveliko okreću. Nekada ne može da odoli, pa Nataša objavi slike svojih naslednika, a tada njen profil na Instagramu preplave komentari poput: "Svaka čast na vaspitanju tako dobrih momaka!", "Ne zna se koji je zgodniji!"...

Odlučili su se za studije u Americi, što je glumici veoma teško palo.

- Pripremala sam se dve godine za to kod psihologa, kad su prvi put otišli, nisam mnogo ulazila u njegove sobe, jer mi je bilo teško - iskrena je bila Nataša.

Istakla je da iako su blizanci, potpuno su različiti.

-Jedan je toliko samokritičan da mu nije potreban ničiji kriticizam sa strane, naprotivm a drugi je više relaksiran, što opet mislim da nije loše. Naći će oni meru, sigurna sam - otkrila je glumica jednom prilikom i dodala da joj kada je roditeljstvo u pitanju, najteže pada preispitivanje da li sve radi dobro.

Ali, nikada ih nije sputavala u ostvarenju snova, štaviše, bila im je najveći vetar u leđa. Kako imaju već po 23 godine i sve više obaveza, svaki trenutak koji provedu zahjedno je neopisivo dragocen.

Autor: Dubravka Bošković