Jednom rečenicom stavila tačku na nagađanja: Evo da li se čuvena SAMANTA vraća u kultnu seriju (FOTO)

Glumica Kim Katral demantovala je da se ponovo pojavljuje u ulozi Samante Džons u trećoj sezoni serije "And Just Like That".

"Ovo je jako ljubazno, ali ne", napisala je na X-u glumica odgovorivši na tvrdnju u kojoj je pisalo da će se pojaviti u sledećoj sezoni serije.



Ranije se pisalo da će moći da odradi sve svoje scene u Londonu i da će joj platiti pozamašan iznos za glumački angažman, ali i da nije u dobrim odnosima s koleginicom Sarom Džesikom Parker, prenosi New York Post.

"Ona ne sklapa lažna prijateljstva, neće sedeti i pretvarati se da je najbolja prijateljica sa Sarom, čak i da joj plate", rekao je izvor tada.

#AndJustLikeThat - It Looks Like #KimCattrall (aka Samantha Jones) Will Be Back For 'And Just Like That...' Season 3 After All! https://t.co/nl5BI0szC9 — Jennifer ~ Real Mom of SFV 💕✌️ (@RealMomOfSFV) 20. јул 2024.

Katral je odbila da učestvuje u nastavku serije "Seks i grad", seriji "And Just Like That", izražavajući svoje nezadovoljstvo pričom svoga lika. Zato što se epizodno pojavila u finalu druge sezone, mnogi su mislili da će se vratiti u trećoj jer je krajem 2023. otkrila da ju je zvala glavna direktorka sadržaja za HBO i Max, Kejsi Blojs, i pitala šta može da učini da bi se glumica vratila projektu.

"Hmmm... pusti me da budem kreativna", otkrila je glumica ranije svoj odgovor. Međutim, sada je Katral stala na kraj nagađanjima i otkrila da je obožavatelji ipak neće videti u seriji. Snimanje treće sezone serije "And Just Like That" počelo je u aprilu, a premijerno će biti prikazana sledeće godine na Maxu.

Autor: Dubravka Bošković