NEVEROVATNO OTKRIĆE NAUČNIKA! Pronađen crv koji je zamrznut pre 46.000 godina (VIDEO)

Okrugli crv, ranije nepoznate vrste, preživeo je 40 metara ispod površine u sibirskom permafrostu (tlo koje neprekidno ostaje ispod 0 stepeni Celzijusa, na kopnu ili ispod okeana) u stanju mirovanja poznatom kao kriptobioza, rekao je Tejmurasu Kurčaliji, profesoru na Institutu Maks Plank za molekularnu biologiju i genetiku ćelije i jedan od naučnika uključenih u istraživanje.

- Organizmi u kriptobiotičkom stanju mogu da izdrže potpuno odsustvo vode ili kiseonika i izdrže visoke temperature, kao i smrzavanje ili izuzetno slane uslove. Oni ostaju u stanju „između smrti i života“, u kojem se njihov metabolizam smanjuje na nivo koji se ne može otkriti - objasnio je profesor.



Život se može zaustaviti i onda ga započeti iz početka. Ovo je veliki nalaz - rekao je on, dodajući da su "drugi organizmi koji su ranije oživeli iz ovog stanja preživeli decenijama, a ne milenijumima".

Treće ovakvo otkriće tokom ovog veka

WIGGLY WONDERS: 46,000-year-old worms come back to life after thawing. https://t.co/cWJf37WRyC pic.twitter.com/WAbavpH8GD