Umro GRČKI PRINC! Čovek koji se ODREKAO TRONA zbog ljubavi prema 'običnoj' ženi! (FOTO)

Princ Majkl od Grčke, preminuo je juče, 28. jula, u bolnici u Atini u 85. godini. Princ je bio poslednji preostali unuk grčkog kralja Džordža I, a sa majčine strane poticao je od kuće Burbona, stare francuske plemićke porodice. Princ je bio priznati istoričar i književnik, a poznat je i po tragičnom detinjstvu, ali i velikoj privraženosti prema supruzi Marini Kareli, zbog koje se 1965. odrekao svojih prava na grčki tron.

"Biti princ znači biti kao bilo ko drugi, ali vas ipak ne smatraju kao da ste bilo ko drugi - ne mislim na samog sebe, već na druge. Ljudi uvek imaju pogrešan utisak. Uvek zamišljaju da imamo palate, dragulje, mnogo novca, da radimo sve što želimo... Ali za nas koji pripadamo bivšim monarhijama, da budemo iskreni, naše titule ponekad otvaraju vrata, ali ne svuda i ne u svakoj zemlji", napisao je princ Majkl od Grčke u svojim foto-memoarima "Crown, Art, and Fantasy: A Life in Pictures" objavljenim prošle godine.

Grčki princ imao je tužno detinjstvo - njegov otac, princ Kristofer od Grčke i Danske, umro je kada je imao samo godinu dana, a njegova majka, princeza Fransoaza od Orleana, preminula je kada je imao 14 godina. Bio je tek tinejdžer kada je ostao siroče, a odrastao je u Parizu sa majčinom stranom porodice, razvijajući ljubav prema Grčkoj, njenoj kulturi i istoriji, iz daleka.

"Nemam braće ni sestara. Bilo je veoma teško šest meseci posle mamine smrti. Ali, mislim da imam urođen osećaj za adaptaciju, što mi je pomagalo ceo život. Otišao sam da živim kod svog ujaka, grofa od Pariza, koji je imao 12-oro dece. Dakle, od usamljenog deteta postao sam član velike porodice. Trebalo mi je šest meseci da se adaptiram i da prođem kroz usamljenost i tugu. Posle toga, bio sam veoma srećan", prisetio se princ svojevremeno.

Princ Majkl od Grčke ceo život voleo je samo jednu ženu

Ono što je više od svega obeležilo život grčkog princa Majkla jeste velika ljubav koju je imao za svoju suprugu Marinu, grčku vajarku i slikarku. Ona je bila prva i poslednja žena koju je voleo u životu, a bili su u braku od njegove 26. godine - skoro punih šest decenija!

Marina i Majkl upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na jednoj zabavi, a princ je odmah znao da je ona ta. "Za mene je bila apsolutno šarmantna. Studirala je slikarstvo u Parizu, a ja sam odrastao u Francuskoj i moja majka je bila Francuskinja. Bila je tako ljupka i ljubazna prema meni. Nije trebalo dugo da odlučim da želim da je oženim", ispričao je.

"Sećam se da sa plesao sa njom na zabavi i samo sam je pogledao. To je bilo kao otkrovenje - bilo je ili ona ili niko drugi. To je bilo to. Ali nisam joj to rekao odmah, naravno. Nekoliko nedelja kasnije pozvao sam je na večeru kod mene. Posle večere rekao sam joj: 'Ženim se'. Ona je pitala: 'S kim?' Rekao sam joj: 'Sa tobom - hoćeš li da se udaš za mene?' Trebalo joj je dva minuta da odgovori. Rekla je 'Da'. Kasnije mi je rekla da je, kada se vratila svojoj kući, mislila da je totalno luda jer je odgovorila bez razmišljanja. Ali u stvarnosti, nije. Uspelo nam je. I na kraju krajeva, zar život nije avantura, ona koja je uvek neočekivana", dodao je Majkl.

Uprkos velikoj ljubavi i strasnoj romansi, par je morao da pregovara dve godine sa članovima grčke monarhije kako bi dobili dozvolu da se venčaju. U to vreme, brakovi između ljudi nejednakog društvenog ranga nisu bili ni poželjni ni prihvaćeni. Na kraju su se izborili za svoju ljubav i venčali su se 7. februara 1965. u Kraljevskom dvoru u Atini. Tri godine kasnije na svet je došla njihova prva ćerka Aleksandra, a mlađa Olga rodila se 1972. godine.

Majkl nijednog trenutka nije oklevao da se odrekne svojih prava na presto. "Zvuči srednjevekovno, ali u to vreme postojeća monarhija u Grčkoj imala je zakon da članovi kraljevske porodice ne mogu da se venčavaju bez pismene saglasnosti glave porodice, odnosno kralja. Bez njegovog odobrenja moj brak bi bio ilegalan. Bilo je komplikovano, ali uspeli smo... Bio sam ubeđen da ću pobediti i pobedio sam. To što sam se odrekao titule, odustao od funkcije monarha, dalo mi je slobodu da biram svoj posao i svoj poziv, a znao sam da su to pisanje i istorija. Dalo mi je slobodu da biram svoj put. Marina i ja, bila je to ljubav na prvi pogled - to se nikada nije promenilo. Sada smo u braku 58 godina", ispričao je grčki princ prošle godine.

Na pitanje, kako se Marina osećala u vezi sa njegovom odlukom u to vreme, Majkl se našalio: "Mislim da nije bila baš impresionirana". Potom je nešto ozbiljnim tonom dodao: "Znala je da mi je važno da budem slobodan i da odaberem svoju karijeru, šta želim da radim. Ona je znala da sam, odričući se svojih prava na tron, našao slobodu. I ona je znala da je ona moja sloboda... Pre neki dan sam joj rekao: 'Dala si mi slobodu', a ona mi je odgovorila: 'Majkl, ti si meni dao sigurnost'. Pa, pretpostavljam da je to dobra kombinacija", rekao je za "Fox News" 2023. godine.

Posle šest decenija braka, gospođa Marina Kareli i princ Majl od Grčke savladili su recept za srećan odnos koji traje. "Prvo, nikada se ne dosađujte sa svojom suprugom. Smejte sa njom. Budite zainteresovani za aktivnosti onog drugog. Ona se duboko interesuje za moje pisanje, ja se duboko interesujem za nejno slikanje. I razgovaramo o njima. I začin koji ja dodajem u sve - ako želite da imate uspešan brak, uvek zadržite jedan mali deo misterije u sebi. Neka vaša žena zna 99 odsto stvari o vama, ali ne 100. Za mene je to bio recept, možda nije za sve", ispričao je princ samo godinu dana pred smrt.

Podsetimo, kralj Konstantin II bio je poslednji grčki kralj pre nego što je monarhija u ovoj zemlji ukinuta 1973. godine. Njegovi potomci i dalje predstavljaju zemlju kao prinčevi i princeze.

