Verovali ili ne, u Americi prodaju svež vazduh kao suplement sportistima: Evo koliko košta limenka

Potpuno je siguran za upotrebu, nema dodatih hemikalija i ne izaziva neželjene posledice, navodi se u reklami.

Svaka roba ima svog kupca! Odatle i ne čudi to što se u Americi prodaje svež vazduh.

Na policama Volmarta, jednog od najvećih svetskih trgovinskh lanaca prodaju se limenke svežeg vazduha, a cena za jednu od pet litara košta 9,97 dolara.

Boost Oxygen offers a variety of aroma canisters, including SPORT Orange - 95% Pure Oxygen infused with energetic and refreshing Orange scent. SPORT Orange is specifically designed for athletes and fitness enthusiasts. Athletes have been using supplemental oxygen for decades to… pic.twitter.com/zQr1bNjJfl