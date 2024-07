Prestala sam da pijem kafu svako jutro i evo šta mi se desilo: Nakon 3 nedelje počele su da se dešavaju ozbiljne stvari

Kafa je mnogima jedan od omiljenih napitaka. Zbog osnovnog sastojka koji kafa sadrži, odnosno kofeina često se nalazi na meti istraživanja, zbog jakog dejstva koje ima.

Novinarka sajta byrdie.com je zbog problema sa kožom prestala da pije kafu na tri nedelje, a rezultati su bili zapanjujući. Prenosimo vam njena zapažanja.

"Ako ste barem jednom bili kod dermatologa, sigurna sam da vam je preporučio da pijete manje kafe ili da u potpunosti prestanete. Dermatolog me je više puta savetovao da to učinim, ali nisam bila spremna da se odreknem svoje kofeinske zavisnosti. Ali, iz čiste radoznalosti sam odlučila da ne pijem kafu tri nedelje, a u nastavku ću vam ispričati do kakvih sam zapanjujućih rezultata došla.

Pre svega, sigurno vas zanima da li mi je nedostajala kafa ujutru tokom tri nedelje? Apsolutno. Nisam očekivala čudo, ali tokom prve nedelje nije bilo nikakve razlike na mojoj koži lica. Ali, u drugoj nedelji već su nestajale akne koje su se davno pojavile. Već u trećoj nedelji su nestale i moram da priznam da mi je koža izgledala sjajno.

Proširene pore koje su me odavno mučile izgledale su manje nego ranije. Naravno, koža mi nije bila savršena kao kod Dženifer Lopez, ali odricanje od kafe je najzad počelo da mi se sviđa. Druga promena koju sam primetila je – manji nivo masnoće. Oduvek sam imala nekoliko suvih područja na licu – oko nosa i brade, ali već u trećoj nedelji moja koža je bila jednakog sastava, što me nateralo da verujem da je mešana suvo-masna tekstura kože rezultat dehidracije usled konzumiranja kafe.

Ipak, moja koža nije postala savršena kao da je "fotošopirana" za tri nedelje, ali da ponovo pokušam, ne bih posrnula na 23. dan eksperimenta zbog ledene kafe. Mada, mislim da ću u potpunosti da se odreknem kafe, a da će i rezultati biti bolji na duže staze.

Mislila sam da ću da se osećam tromo bez moje dnevne doze kofeina, ali je bilo suprotno (okej, osećala sam se tromo tokom prva dva dana eksperimenta). Ali, zapravo, želudac mi je reagovao na ledenu kafu koju sam popila. Sada sam ponovo u zoni bez kofeina – videćemo koliko će da traje, ali pokušaću da "izguram" četiri nedelje. Da li ćete mi se pridružiti u "no-coffee izazovu"?"

Autor: Dubravka Bošković