OFARBAO KOSU, A ONDA MU SE GLAVA NADULA KAO BALON: Lekari mu saopštili da je zbog JEDNE kobne greške mogao da UMRE!

Muškarac po imenu Rajan Brigs iz Blekburna doživeo je stravičnu alergijsku reakciju zbog koje je, kako kaže, izgledao kao karakter iz animiranog filma "Megaum" zbog čega njegova devojka "nije mogla ni da ga pogleda".

Naime, nakon što je uočio nekoliko sedih, Rajan je otišao kući kod svoje majke u julu ove godine, gde mu je ona nanela neku crnu farbu za kosu koju je kupila zbog prikrivanja sedih vlasi kose, prenosi Ladbible.

Kada je to urađeno, Rajan je osetio peckanje po glavi, ali 27-godišnjak je mislio da je to normalno. Međutim, kada se sledećeg jutra probudio i krenuo na posao, primetio je osip oko linije kose, a tokom dana mu se čelo postepeno povećavalo.

"Zaista me je jako svrbelo. Uopšte nisam ličio na sebe. Bilo je užasno. Bilo je ogromno. Izgledao sam kao Megaum, bilo je loše" rekao je očajni Rajan.

On je potom poslat kući sa posla i otišao je u bolnicu, a rekli su mu da se vrati sledećeg dana u slučaju da se stanje pogorša.

Ryan Briggs, from Blackburn, Lancashire, said his inflating head became so bad it left his girlfriend unable to even look at him.https://t.co/ctXusoNERv — AfroGazette News (@realafrogazette) 06. август 2024.

"Otišao sam kući i moja devojka je ostala bez teksta, nije mogla da me pogleda jer nisam ličio na sebe, imao sam ovu veliku glavu poput balona", opisao je.

Kada se sutradan probudio, Rajan je rekao da vidi samo na jedno oko. On je potom kolima Hitne pomoći odveden u najbližu bolnicu gde su mu rekli da je doživeo reakciju na parafenilendiamin (PPD), hemikaliju koja se obično nalazi u farbama za kosu. Rajan je tada dobijao 25 tableta dnevno da bi smanjio otok.

"Mislio sam da ću se probuditi i da će nestati, ali sam se probudio i bilo je potpuno drugačije. Kada sam se tog jutra pogledao u ogledalo, nisam znao šta da mislim.", naglasio je.

"Pozvao sam 111 i pozvao hitnu da dođe po mene jer očigledno nisam mogao da vozim jer nisam mogao da vidim. Rekli su da je to alergijska reakcija na PPD, koji se nalazi u hemikalijama farbe za kosu. Bio sam u bolnici oko 13 sati, otpušten sam oko 3 sata ujutru. Nisu me poslali kući ni sa čim jer nisu imali na lageru. Morao sam da pozovem doktore sutradan. Moja devojka je morala da ode po tablete za mene iz apoteke jer još uvek nisam mogao da vidim", opisao je on jezivu agoniju.

NHS preporučuje svima koji koriste farbu za kosu da urade alergo test „čak i ako koristite svoj uobičajeni brend“ – što je nešto što Rajan priznaje da nije uradio jer nije smatrao da je to neophodno.

Iako se sada oseća bolje, kaže da su mu ostale kraste širom glave i sada upozorava druge da ne čine istu grešku kao on.

"Sada je potpuno nestalo. Teme mi je puno žutih i zelenih krasta, ali mi je lice sada normalno." rekao je.

"Uvek uradite alergo test. Moglo je biti i gore, spuštalo mi se i po vratu i svugde. Zato su me držali unutra, jer da mi je sišlo do vrata moglo je da mi zatvori disajne puteve. Drago mi je da je sada gotovo, ali definitivno uradite alergo test", naglasio je Rajan.

Autor: Iva Besarabić