Kompas star 500 godina otkriven na severu Poljske mogao bi biti ključni trag koji nas vodi do jednog od najvažnijih naučnika svih vremena - Nikole Kopernika.

Otkriće ovog drevnog instrumenta, pronađenog na mestu gde je slavni astronom proveo veliki deo svog života i razvio svoju heliocentričnu teoriju, izazvalo je veliko interesovanje naučne zajednice i šire javnosti. Da li je moguće da je ovaj skromni alat pomogao u oblikovanju našeg modernog razumevanja kosmosa?

Amaterska arheološka grupa pod nazivom Varminska istraživačka grupa nedavno je sprovela istraživanje na terenima oko Arhikatadrale Uznesenja Blažene Device Marije i Svetog Andrije u Fromborku, na severu Poljske. Ova katedrala, poznata i kao Frombork Katedrala, ima bogatu istoriju i dugo je bila mesto od posebnog značaja za poljsku i svetsku nauku, jer je tu živeo i radio Nikola Kopernik, piše Popular mechanics.

Koristeći savremenu tehnologiju poput georadara, arheolozi su otkrili podzemnu odaju sa tri tunela u vrtovima katedrale. Unutar jedne od tih komora, pronašli su kompas za koji se procenjuje da je star oko 500 godina. Ovaj instrument, koji je veoma sličan onom koji je Kopernik često prikazivan kako drži, predstavlja potencijalno blago koje može osvetliti metode rada ovog velikog naučnika.

Finally we shall place the Sun himself at the center of the Universe. All this is suggested by the systematic procession of events and the harmony of the whole Universe, if only we face the facts, as they say, "with both eyes open."



