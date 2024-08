ŠOKANTNO OTKRIĆE: Ostaci stradalog heroja iz Prvog svetskog rata identifikovani posle više od 100 godina – Priča o POVRATKU KUĆI!

Ostaci američkog vojnika koji je poginuo u poslednjoj nemačkoj ofanzivi Prvog svetskog rata konačno su identifikovani.

Zahvaljujući forenzičkom radu otkriveno je da je reč o redovu prve klase Čarlsu Mekalisteru, a njegovo telo biće 21. avgusta 2024. položeno na groblje u njegovom rodnom Sijetlu.

Druga bitka na Marni vođena od 15. jula do 5. avgusta 1918. bila je poslednja velika nemačka ofanziva Velikog rata.

U borbama 18. jula francuske i američke trupe krenule su u kontraofanzivu i njihove akcije bile su uspešne, ali je cena bila velika – do kraja napada nije se znala sudbina više od 1.000 američkih vojnika.

Na centru nekadašnjeg poprišta 2004. otkriveni su ostaci dvojice američkih vojnika.

- Jedan od dvojice, redov Frensis Lupo, lako je identifikovan zahvaljujući tome što mu je ime bilo urezano na novčaniku. Pokopan je na Nacionalnom groblju u Arlingtonu 2006. Kada je reč o ostacima Čarlsa Mekalistera, bile su potrebne dve decenije da bude identifikovan i ovaj mladić će konačno biti sahranjen sa svim počastima u rodnom Sijetlu – napisao je za The Conversation Džej Silverstajn, ekspert Odeljenja za hemiju i forenziku Univerziteta Notingem Trent.

