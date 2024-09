Ovi Ajfoni odlaze u zaborav, glavni krivac – iOS 18

Kada će iOS 18 postati dostupan za preuzimanje, koji telefoni će ga dobiti, a koji neće - saznajte u nastavku.

Brinete se da li će vaš iPhone dobiti iOS 18? Nemojte, Apple je povukao veoma interesantan potez.

Interesantno, lista je identična kao i prošle godine, a samo je dopunjena sa četiri nova modela koja je Apple predstavio 9. septembra. Drugim rečima, ako vaš telefon pokreće iOS 17, pokretaće i iOS 18 verziju operativnog sistema.

Korisnici kojima stabilnost operativnog sistema nije prioritet, koji su želeli da iskuse nove funkcije pre svih drugih, su od 15. jula 2024. imali priliku da isprobaju beta verziju iOS 18 operativnog sistema. Apple je iskoristio prethodna tri meseca da „ispegla“ sve nedostatke i bagove, a premijera iPhone 16 i iPhone 16 Pro telefona je započela odbrojavanje dana do lansiranja stabilne iOS 18 verzije.

Kako tvrdi Apple na zvaničnom sajtu, iOS 18 operativni sistem biće lansiran na podržane iPhone telefone u ponedeljak, 16. septembra 2024. godine.

Koji telefoni će dobiti iOS 18, a koji neće?Kao i prethodnih godina, vlasnicima iPhone pametnih telefona je od velike važnosti informacija da li će njihov model uopšte dobiti novi iOS, odnosno da li je podržan.

Ispod možete pogledati listu 28 podržana uređaja za koje Apple kaže da će dobiti iOS 18 nadogradnju:

- iPhone 16- iPhone 16 Plus- iPhone 16 Pro- iPhone 16 Pro Max- iPhone 15- iPhone 15 Plus- iPhone 15 Pro- iPhone 15 Pro Max- iPhone 14- iPhone 14 Plus- iPhone 14 Pro- iPhone 14 Pro Max- iPhone 13- iPhone 13 mini- iPhone 13 Pro- iPhone 13 Pro Max- iPhone 12- iPhone 12 mini- iPhone 12 Pro- iPhone 12 Pro Max- iPhone 11- iPhone 11 Pro- iPhone 11 Pro Max- iPhone XS- iPhone XS Max- iPhone XR- iPhone SE (2020)- iPhone SE (2022)

Utisci nakon premijere novih iPhone modela se još sležu. Mnogi kojima se svidelo šta je Apple imao da predstavi već razmišljaju o kupovini, ali je daleko veći broj onih koji su vlasnici starijih generacija i koji sada nestrpljivo čekaju datum izlaska iOS 18 operativnog sistema.

Autor: Dalibor Stankov